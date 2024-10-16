Как убрать пятно от шоколада из одежды, чтобы не осталось и малейшего следа

Большинство считает, что вывести пятно от шоколада из одежды очень тяжело. Однако это можно сделать с помощью простого средства, которое всегда под рукой.

Особенно часто пятна от шоколада появляются на детской одежде или мебели, что приносит новую головную боль их родителям. Однако пользователи Reddit поделились простым, но достаточно эффективным средством, которое поможет справиться с этой проблемой.

Лучше, конечно, очищать свежие пятна от шоколада, поэтому следует действовать сразу, как только вы увидели ее. Прежде всего, попробуйте осторожно соскоблить остатки шоколада. Это проще всего делать ложкой или ножом. Так продукт не будет еще сильнее впитываться в ткань.

Затем подставьте загрязненную одежду под холодную воду из-под крана. При этом ткань следует держать с изнанки. В этом случае горячую воду использовать нельзя, потому что она только усугубит ситуацию.

Теперь нужно нанести непосредственно на пятно небольшое количество жидкого мыла или любого моющего средства для посуды. Слегка протрите материал пальцами, затем оставьте на 5-10 минут. После этого закиньте одежду в стиральную машину и постирайте в температуре, рекомендованной для этой ткани. Как правило, уже первая стирка поможет полностью избавиться от пятна.

Как отстирать старое пятно от шоколада? В этом случае уже будет немного тяжелее. Однако это вовсе не означает, что невозможно. От загрязнения вас избавит уксус или пищевая сода.

Смешайте соду с водой до образования пасты, нанесите ее на пятно, затем сверху полейте небольшим количеством уксуса. Слегка протрите мягкой щеткой и оставьте на 10-15 минут. Далее отправьте одежду в стиральную машину. Старые пятна от шоколада удается отстирать не с первого раза, поэтому не беспокойтесь, если у вас не получилось. Просто повторите процедуру снова.

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