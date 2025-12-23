Как убрать влажность и сырость на кухне зимой: 3 простых шага, которые работают

Кухня / © unsplash.com

Влага, конденсат и даже плесень — частые «гости» на кухне зимой, особенно во время активного приготовления праздничных блюд. Но избавиться от сырости можно без дополнительного отопления — достаточно нескольких простых изменений в повседневных привычках.

Об этом сообщило издание Express.

Как объясняют эксперты, конденсат появляется тогда, когда теплый влажный воздух оседает на холодных поверхностях — окнах, стенах или кухонных шкафчиках. Зимой ситуацию усугубляет приготовление пищи: пар от кастрюль и духовки резко повышает влажность в помещении.

Старший редактор Which? Элисон Поттер советует начать с самого простого — накрывать кастрюли крышками. Это уменьшает количество пара, который попадает в воздух, а бонусом еще и ускоряет приготовление блюд и экономит энергию. Второй шаг — обязательно пользоваться вытяжкой во время готовки и оставлять ее включенной еще на 10–15 минут после завершения.

Третий способ — регулярное проветривание. Открытое окно помогает вывести лишнюю влагу, а закрытая дверь кухни не дают ей распространяться на холодные комнаты в доме. Чем суше воздух, тем меньше шансов, что на поверхностях появится конденсат и впоследствии — плесень.

