Как убрать царапины на ламинате без замены покрытия: три простых способа

Ламинат

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В основном заменять напольное покрытие из-за мелких дефектов не нужно. Можно сделать практически незаметными при помощи обычных средств.

Об этом говорится в материале southernliving.

Эксперты рассказали, как восстановить внешний вид ламината в зависимости от глубины повреждения.

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Почему ламинат нельзя шлифовать

В отличие от натурального деревянного пола, ламинат не подходит для шлифовки и повторного покрытия лаком. Его верхний слой — это тонкое декоративное покрытие с защитной пленкой, имитирующей текстуру дерева.

Если сточить этот слой, можно повредить основание материала, а дефект станет еще более заметным.

Как убрать поверхностные царапины

Легкие потертости и неглубокие царапины часто можно устранить без специальных средств.

Сначала пол рекомендуют тщательно пропылесосить, чтобы убрать пыль и мелкий мусор, который мог попасть в царапину. Затем поврежденный участок следует аккуратно отполировать сухой салфеткой из микрофибры.

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Если остались темные следы от обуви или мебели, их можно попытаться стереть обычной белой канцелярской резинкой.

После этого желательно воспользоваться специальным средством по уходу за ламинатом — он поможет выровнять блеск покрытия и сделает мелкие царапины менее заметными.

Важно: не используйте меламиновые губки («волшебные резинки»). Они могут изменить блеск поверхности или повредить защитный слой ламината.

Что делать, если царапина стала белой

Более глубокие повреждения нередко оставляют светлую или белую полосу, которую уже не скроет обычная полировка.

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В таком случае можно воспользоваться специальным маркером или карандашом для реставрации мебели и ламината. Такие средства продаются в строительных магазинах и выпускаются в разных оттенках.

Специалисты советуют покупать сразу несколько близких цветов — более светлый и более темный. Так будет легче подобрать тон, максимально похожий на покрытие.

Если цвет не подошел, свежие чернила можно осторожно убрать тканью, смоченной изопропиловым спиртом.

Как отремонтировать глубокие царапины

Если на ламинате появились глубокие царапины или сколы, помогут шпатлевка для дерева или специальный карандаш.

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Шпаклевку наносят пластиковым шпателем, заполняя повреждения и убирая излишки. Восковой карандаш просто втирают в царапину, пока ее поверхность не сравнится с полом.

Шпаклевка обычно служит дольше, поскольку после высыхания затвердевает, тогда как воск со временем может потребовать повторного нанесения.

Как продлить срок службы ламината

Своевременный ремонт царапин помогает не только улучшить внешний вид пола, но и защитить его от дальнейшего разрушения. Если устранять сразу после их появления, ламинат может прослужить еще несколько лет без необходимости полной замены.

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