Как убрать въевшийся запах с ковра: очистите даже самый грязный за один раз — способ клинеров

Ковры можно часто встретить в домах украинцев, ведь они добавляют "изюминки" интерьеру. Однако также на них собирается много грязи, а со временем появляется еще и неприятный запах. Чтобы освежить ковер, вам понадобится совсем немного свободного времени и эффективное домашнее средство.

Старые ковры могут стать настоящим вызовом для тех, кто любит поддерживать в доме идеальную чистоту. Однако, если запомнить несколько простых шагов, то вы сможете достичь великолепных результатов. вид в течение месяцев.

Прежде всего, говорят клинеры, ковер нужно подготовить к очистке Комнату нужно освободить от мебели, особенно там, где лежит ковер., которые могут мешать дальнейшему очищению.

Для очистки ковра от неприятного запаха рекомендуем использовать пищевую соду. и дополнительные загрязнения. Для того, чтобы убрать стойкие пятна, к соде добавьте несколько. капель воды, чтобы образовалась паста.

Теперь следует приготовить уксусный раствор (1 ст.ложка на литр воды). Уксус, как известно, отличается мощным очищающим свойством. можно использовать фены или обогреватели, это может повредить структуру ворса.

Выбирайте запах, который вам нравится, но наиболее универсальными считаются лимон или лаванда. А вот эфирное масло чайного дерева дополнительно подарит антибактериальные свойства. по ковру равномерно.

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