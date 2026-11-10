Как убрать запах домашних животных в квартире: десять методов, которые советуют эксперты

Как избавиться от запаха животных в квартире / © pexels.com

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Чтобы вернуть жилищу свежесть, стоит обратить внимание на уход за любимцем, правильную стирку текстиля и очистку мест, где животное проводит больше времени.

Специалисты по уборке рекомендуют действовать комплексно: удалять загрязнения сразу после появления, регулярно чистить мебель и аксессуары животных и использовать специальные средства для устойчивых пятен. Вот 10 способов, которые помогут избавиться от неприятного запаха в доме.

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Регулярно купайте и вычесывайте животное

Шерсть, перхоть, кожные выделения и грязь, которую собака приносит с прогулки, могут накапливаться на мебели и полу. Регулярное вычесывание помогает уменьшить количество шерсти и перхоти в доме, а купание при необходимости удаляет загрязнение из шерсти и кожи.

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Частота купания зависит от вида животного, состояния его кожи, длины шерсти и рекомендаций ветеринара. Собаку после прогулки под дождем следует тщательно высушить, прежде чем разрешать ей ложиться на диван или кровать.

Если у животного резкий неприятный запах даже после купания, причиной могут быть проблемы с кожей, ушами или зубами. В таком случае лучше обратиться к ветеринару, а не пытаться устранить запах более частой мойкой.

Сразу убирайте загрязнение

Пятна мочи, рвоты или других биологических загрязнений нужно убирать как можно скорее. Чем длиннее жидкость остается на поверхности, тем больше времени имеет для проникновения в волокна ткани, наполнитель дивана или основание ковра.

Если животное оставило лужу на ковре или мягкой мебели, сначала промокните ее сухими бумажными полотенцами или чистой тканью. Двигайтесь от краев пятна к средине, чтобы не увеличивать площадь загрязнения. Не трите поверхность: так жидкость может проникнуть глубже.

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После этого обработайте участок средством, подходящим для конкретного материала и типа загрязнения. Если место старое или вы не можете найти источник запаха, может помочь ультрафиолетовый фонарь для обнаружения некоторых высохших пятен мочи.

Мойте миски, игрушки и ошейники

Запах в квартире может сохраняться даже тогда, когда пол и мебель кажется чистой. Его источником иногда становятся миски для еды и воды, ошейники, поводки, игрушки и переноски.

На этих предметах скапливаются остатки пищи, слюна, шерсть и грязь. Миски нужно мыть регулярно, а игрушки и аксессуары очищать в соответствии с материалом и инструкциями производителя.

Текстильные игрушки и ошейники, которые можно стирать, следует периодически стирать и полностью высушивать. Для контактов с пищей или водой используйте безопасные средства и тщательно смывайте их остатки.

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Используйте энзимное средство для ковров

Если после обычной уборки ковер все еще пахнет мочой, попробуйте специальный энзимный очиститель пятен и запахов домашних животных.

Такие средства содержат ферменты, которые помогают расщеплять органические соединения, вызывающие запах. Они могут быть эффективнее обычных ароматизированных моющих средств, особенно если загрязнение проникло в волокна ковра.

Перед использованием проверьте очиститель на незаметном участке. Следуйте инструкциям по количеству средства, времени выдержки и способа удаления остатков. Если пятно проникло в подложку ковра, поверхностной обработки может быть недостаточно.

Не применяйте пароочиститель к пятнам мочи без проверки рекомендаций производителя ковра и средства: высокая температура может закрепить запах в некоторых материалах.

Очищайте стиральную машину

Если после стирки пледы и лежанки пахнут затхлостью, проверьте самую стиральную машину. В барабане, уплотнителе дверцы и фильтре могут накапливаться шерсть, остатки моющего средства и влага.

После стирки вещей животного очищайте фильтр в соответствии с инструкцией производителя, протирайте резиновый уплотнитель и оставляйте дверцу открытой для просушки, если это позволяет конструкция машины.

Периодически запускайте цикл очищения барабана со специальным средством. Не добавляйте уксус или другие домашние средства в стиральную машину без проверки рекомендаций производителя.

Протирайте стены и плинтусы

Шерсть и пыль могут скапливаться вдоль плинтусов, в углах и на стенах возле мест, где животное часто лежит. Если собака или кот регулярно отдыхает возле одного и того же угла, эти участки следует включить в обычную уборку.

Протрите поверхности средством, подходящим для их покрытия. Для мытья окрашенных стенок сначала проверьте раствор на незаметном участке, чтобы не повредить краску.

Особое внимание уделите зонам у лежанки, дверей, мисок и дивана. Там часто накапливаются шерсть и грязь, которые поддерживают неприятный запах.

Попробуйте раствор белого уксуса

Белый уксус, разбавленный водой, иногда помогает устранить легкие запахи и очистить отдельные поверхности. Для начала можно смешать воду и уксус в равных пропорциях, но сначала проверьте, подходит ли такой раствор конкретному материалу.

Нанесите небольшое количество на загрязненный участок с помощью ткани или распылителя, если это позволяет изготовитель поверхности. Оставьте на несколько минут, если материал выдерживает такую обработку, а затем промокните чистой тканью.

Уксус не подходит для всех поверхностей: он может повредить натуральный камень, некоторые виды покрытий и щекотливые ткани. Не используйте его вместо энзимного очистителя для стойких пятен мочи, если запах не исчезает.

Важно: никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами. Такое сочетание может привести к выделению опасного газа.

Используйте пищевую соду для поглощения запахов

Пищевая сода может помочь снизить легкие запахи на некоторых коврах и тканевых поверхностях. Если материал позволяет сухую чистку содой, равномерно распределите небольшое количество по сухой поверхности, оставьте на несколько часов, а затем тщательно пропылетесь.

Если пятно свежее, сначала промокните жидкость полотенцами. Соду не следует насыпать на мокрую поверхность, если ее трудно будет полностью удалить.

Перед обработкой проверьте реакцию материала на незаметном участке. Не оставляйте соду там, где животное может его слизать или вдохнуть. Также убедитесь, что пылесос может безопасно убрать порошок.

Сода помогает с легкими запахами, но не заменяет глубокую очистку, если моча проникла в наполнитель мебели или подкладку ковра.

Рассмотрите приобретение пароочистителя

Компактный пароочиститель для обивки может быть полезен для регулярной очистки мебели, матрасов и текстильных поверхностей. Он помогает удалять грязь, но результат зависит от типа ткани, конструкции устройства и характера загрязнения.

Перед использованием проверьте инструкции изготовителя мебели. Не каждая обивка выдерживает высокую температуру и влагу, а избыток воды может повредить наполнитель или повлечь затхлый запах.

Если проблема связана с мочой, сначала выясните, можно ли использовать очиститель для этого типа загрязнения. В некоторых случаях нагрев способен закрепить запах, поэтому лучше применить специальное средство для удаления пятен и запахов животных.

Обратитесь в профессиональную клининговую службу

Если запах возвращается после нескольких попыток уборки, источник может быть глубоко внутри ковра, дивана, матраса или напольного покрытия.

Профессиональная очистка целесообразна, когда загрязнение проникло в наполнитель мебели, подкладку ковра или другие пористые материалы. Специалисты могут определить подходящий метод обработки и использовать оборудование для глубокой очистки.

Перед заказом услуги сообщите клининговую службу, что именно привело к запаху, как давно появилось пятно и какие средства вы уже применяли. Это поможет подобрать подходящий способ очищения.

Как предотвратить появление запаха домашних животных

Чтобы запах не возвращался, соблюдайте несколько простых правил:

Регулярно пылесосите ковры, мягкую мебель и места, где отдыхает животное. Стирайте лежанки, пледы и съемные чехлы в соответствии с инструкциями производителя. Проветривайте комнаты, когда это разрешают погодные условия. Убирайте пятна мочи и другие загрязнения сразу после появления. Мойте миски, очищайте игрушки и периодически стирайте ошейники и поводки. Поддерживайте чистоту лотка, если в доме живет кот. Вычесывайте животное и следуйте рекомендациям ветеринара по купанию.

Используйте воздухоочиститель с HEPA-фильтром для уменьшения количества шерсти и аллергенных частиц. Для борьбы с некоторыми газообразными запахами может быть полезным дополнительный фильтр с активированным углем.

Если запах остается даже после тщательной уборки, проверьте труднодоступные участки и старые пятна. Маскировка аромадифузорами и освежителями воздуха не устраняет источник загрязнения.

FAQ

Как убрать запах собаки в квартире?

Сначала постирайте лежанку, пледы и чехлы, пропылососьте диван и ковры, очистите миски и игрушки. Пятна мочи обработайте энзимным средством, предназначенным для удаления запахов домашних животных. Регулярно проветривайте помещение и тщательно высушивайте шерсть собаки после купания или прогулки под дождем. Если резкий запах быстро возвращается, следует проверить состояние кожи, ушей и зубов животного у ветеринара.

Как убрать запах кота в доме?

Регулярно очищайте кошачий лоток, убирайте загрязненный наполнитель и мойте сам лоток в соответствии с рекомендациями производителя. Если кот помочился на диван или ковер, промокните жидкость и обработайте место энзимным очистителем кошачьей мочи. Выперите текстиль, контактирующий с загрязнением, и проверьте, не проникла ли жидкость в наполнитель мебели. Не используйте ароматизаторы вместо очистки, а бытовую химию и эфирные масла держите вне доступа кота.

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