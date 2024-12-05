Как убрать затхлый запах после стирки: уловки, которые помогут это сделать

Не сохнет, приет, неприятно пахнет, выгорает на солнце, вытягивается и теряет форму – каких только неприятностей не случается с одеждой. Но есть уловки, которые помогут этих неприятностей избежать.

Вот ряд полезных советов

Как сохранить приятный запах на одежде

Белье будет пахнуть заявленным на упаковке порошка или ополаскивателя ароматом только в том случае, если вы развесили его в течение 20-30 минут после стирки. Ну или в течение часа – если открыть дверцу машинки сразу после завершения процесса.

Если не получилось уложиться в эти сроки, перед просушиванием еще раз запустите машинку на режим полоскания с добавлением ополаскивателя, иначе белье будет неприятно пахнуть.

Что нужно добавить к стиральной машинке, чтобы вещи не были затхлыми:

Опытные хозяйки советуют воспользоваться простыми лайфхаками. Для того чтобы вещи после стирки не становились затхлыми, добавляйте в порошок или уксус, или соду.

Как сушить вещи, чтобы они не воняли — лайфгак с уксусом

Чтобы убрать неприятный запах, добавьте в моющее средство немного уксуса. Вам хватит буквально 100 грамм этой жидкости. Во время стирки уксус нейтрализует все бактерии и не даст вещам "задыхаться", когда вы будете их сушить.

Важно учесть, что уксус следует добавлять только тогда, когда вы уверены, что он не испортит ткань. Вещи могут изменить цвет, поэтому сначала проверьте действие такого метода на маленьком участке, например, на подкладке или обратной стороне кармана. Кроме этого, после стирки с уксусом вещи нужно полоскать дважды. Ставьте дополнительный режим, чтобы не осталось резкого запаха.

Вы можете замачивать вещи перед стиркой в машине. Для этого добавьте две столовые ложки соды к воде, а затем дайте одежде там "отдохнуть". После этого можете стирать вещи как обычно.

Раньше мы писали, чем кислородный стиральный порошок отличается от других средств. Больше об этом читайте в новости.

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