Как убрать жвачку с одежды без морозилки: простой и эффективный способ

Жуйки / © pixabay.com

Реклама

Жевательная резинка на одежде — неприятность, которая может случиться с каждым. Иногда советуют положить вещь в морозилку, чтобы резинка застыла и легко снялась.

Об этом сообщило издание ua-vestnik.com.

Такой способ действительно работает, но он подходит только для небольших вещей. Пальто или куртку в морозильник не положишь.

Реклама

Есть альтернатива, не требующая холода, — утюг. Нужно положить на место с прилипшей резинкой кусок картона и несколько раз провести по нему горячим утюгом. После этого жвачка останется на картоне, а ткань очистится.

Остатки пятна легко вывести с помощью простого раствора. В емкости с водой растворяют одну столовую ложку уксуса и натирают этим раствором место, где была жвачка. После такой обработки следы исчезают полностью.

Ранее мы сообщали о простом бюджетном способе поможет избавиться от желтизны и сделать поверхность ванны идеально белой без лишних затрат и усилий.