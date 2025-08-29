ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Как убрать жвачку с одежды без морозилки: простой и эффективный способ

Если жвачка случайно прилипла к ткани, не обязательно класть вещь в морозилку. Есть простой способ с помощью утюга.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Жуйки

Жуйки / © pixabay.com

Жевательная резинка на одежде — неприятность, которая может случиться с каждым. Иногда советуют положить вещь в морозилку, чтобы резинка застыла и легко снялась.

Об этом сообщило издание ua-vestnik.com.

Такой способ действительно работает, но он подходит только для небольших вещей. Пальто или куртку в морозильник не положишь.

Есть альтернатива, не требующая холода, — утюг. Нужно положить на место с прилипшей резинкой кусок картона и несколько раз провести по нему горячим утюгом. После этого жвачка останется на картоне, а ткань очистится.

Остатки пятна легко вывести с помощью простого раствора. В емкости с водой растворяют одну столовую ложку уксуса и натирают этим раствором место, где была жвачка. После такой обработки следы исчезают полностью.

Ранее мы сообщали о простом бюджетном способе поможет избавиться от желтизны и сделать поверхность ванны идеально белой без лишних затрат и усилий.

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie