Как убрать жвачку с одежды без морозилки: простой и эффективный способ
Если жвачка случайно прилипла к ткани, не обязательно класть вещь в морозилку. Есть простой способ с помощью утюга.
Жевательная резинка на одежде — неприятность, которая может случиться с каждым. Иногда советуют положить вещь в морозилку, чтобы резинка застыла и легко снялась.
Такой способ действительно работает, но он подходит только для небольших вещей. Пальто или куртку в морозильник не положишь.
Есть альтернатива, не требующая холода, — утюг. Нужно положить на место с прилипшей резинкой кусок картона и несколько раз провести по нему горячим утюгом. После этого жвачка останется на картоне, а ткань очистится.
Остатки пятна легко вывести с помощью простого раствора. В емкости с водой растворяют одну столовую ложку уксуса и натирают этим раствором место, где была жвачка. После такой обработки следы исчезают полностью.
