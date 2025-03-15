Как удалить с ковра въевшуюся грязь: три литра теплой воды и популярный продукт из кухни

Многие понимают, что ковер на полу может сделать интерьер более уютным и привлекательным. Однако не все хотят постелить ковер, поскольку боятся, что он испачкается. Тем не менее, специалисты по клинингу уверяют, что избавиться от грязи можно с помощью простых средств, которые есть в любом доме.

На начальном этапе необходимо тщательно пропылесосить ковер, избавившись от волос и мелкого мусора. Далее нужно взять таз, налить в него три литра теплой воды и прибавить 45 мл уксуса 9%.

Приготовленный раствор нужно осторожно втирать губкой в поверхность ковра, двигаясь вдоль ворса. Рекомендуется работать в респираторе и перчатках, поскольку уксус имеет сильный запах. После этого оставьте ковер на 30 минут, затем просушите его с помощью сухой тряпки и еще раз пропылесосите.

Для эффективного очищения проблемных участков и пятен можно использовать аммиак или нашатырный спирт. Для этого нужно смешать 10 миллилитров нашатыря и 20 граммов любого моющего средства с 500 миллилитрами воды.

Получившуюся смесь нанести на загрязнение и осторожно втирать до полного устранения пятна. После этого нужно смыть раствор губкой, промыв чистой водой, и высушить поверхность с помощью сухих тряпок.

Читайте также: