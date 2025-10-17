ТСН в социальных сетях

Как удалить самый стойкий налет в унитазе: это средство есть у каждого на кухне

Забудьте об изнурительной чистке унитаза. Простой лайфхак с использованием соды и перекиси поможет легко избавиться от рыжего налета всего за пол часа.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Унитаз

Унитаз / © Фото из открытых источников

Ржавые потеки и известковый налет в унитазе — проблема, знакомая каждой хозяйке, способной испортить вид даже самой чистой ванной комнаты. Часто даже дорогая и разрекламированная магазинная «химия» не может справиться с этим въевшимся налетом. Однако существует проверенный годами копеечный способ, который вернет вашей сантехнике первозданное белье и блеск.

Об этом пишут «Новости Ю».

Прежде всего, следует понимать, что появление рыжего налета — это не признак плохой уборки. Главная причина — жесткая водопроводная вода, насыщенная солями железа и другими минералами, которые оседают на поверхности сантехники. Именно поэтому обычные моющие средства часто бессильны против столь стойкого загрязнения.

Забудьте об уксусах и агрессивных кислотах. Вам понадобятся только два средства, которые, скорее всего, уже есть в вашем доме: обычная пищевая сода и перекись водорода из аптечки. Вместе эти компоненты создают мощную смесь, эффективно разъедающую налет.

Пошаговая инструкция: как заставить унитаз сиять

  • Смешайте пасту. Возьмите пищевую соду и перекись водорода и смешайте их в равных пропорциях. Должна получиться густая, пастообразная смесь.

  • Нанесите средство. С помощью ершика или щетки равномерно нанесите полученную пасту на загрязненные участки унитаза.

  • Подождите 30 минут. Оставьте средство действовать примерно на полчаса. За это время активные компоненты проникнут в структуру налета и начнут его разрушать.

  • Почистите и смойте. После ожидания еще раз пройдитесь по поверхности ершиком или щеткой, а затем просто смойте остатки средства водой.

По словам хозяек, которые пользуются этим методом, он справляется с задачей не хуже дорогих промышленных средств на основе кислоты. Сода не только чистит, но и дезинфицирует поверхность, а ваша сантехника после такой процедуры будет сиять как новая.

Напомним, существует простой домашний способ для чистки дивана от старых пятен и неприятных запахов. Для этого готовят раствор из 1 литра кипятка, 2 столовых ложек соды и 4 столовых ложек перекиси водорода. С помощью полотенца, обернутого вокруг обычной крышки, этим средством чистят обивку, что, по отзывам, помогает удалить даже такие сложные загрязнения, например пятна от кошачьей мочи.

