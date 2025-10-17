Как удалить самый стойкий налет в унитазе: это средство есть у каждого на кухне

Унитаз / © Фото из открытых источников

Ржавые потеки и известковый налет в унитазе — проблема, знакомая каждой хозяйке, способной испортить вид даже самой чистой ванной комнаты. Часто даже дорогая и разрекламированная магазинная «химия» не может справиться с этим въевшимся налетом. Однако существует проверенный годами копеечный способ, который вернет вашей сантехнике первозданное белье и блеск.

Прежде всего, следует понимать, что появление рыжего налета — это не признак плохой уборки. Главная причина — жесткая водопроводная вода, насыщенная солями железа и другими минералами, которые оседают на поверхности сантехники. Именно поэтому обычные моющие средства часто бессильны против столь стойкого загрязнения.

Забудьте об уксусах и агрессивных кислотах. Вам понадобятся только два средства, которые, скорее всего, уже есть в вашем доме: обычная пищевая сода и перекись водорода из аптечки. Вместе эти компоненты создают мощную смесь, эффективно разъедающую налет.

Пошаговая инструкция: как заставить унитаз сиять

Смешайте пасту. Возьмите пищевую соду и перекись водорода и смешайте их в равных пропорциях. Должна получиться густая, пастообразная смесь.

Нанесите средство. С помощью ершика или щетки равномерно нанесите полученную пасту на загрязненные участки унитаза.

Подождите 30 минут. Оставьте средство действовать примерно на полчаса. За это время активные компоненты проникнут в структуру налета и начнут его разрушать.

Почистите и смойте. После ожидания еще раз пройдитесь по поверхности ершиком или щеткой, а затем просто смойте остатки средства водой.

По словам хозяек, которые пользуются этим методом, он справляется с задачей не хуже дорогих промышленных средств на основе кислоты. Сода не только чистит, но и дезинфицирует поверхность, а ваша сантехника после такой процедуры будет сиять как новая.

