Как удалить воск из магазинных яблок дома: почему это важно делать каждый раз

Если вы приобретаете яблоки в магазине, наверняка замечали их привлекательный блеск. Этот сияющий вид обеспечивает специальное покрытие — слой натурального или синтетического воска. Он помогает фруктам дольше оставаться свежими, защищает от бактерий, плесени и преждевременной порчи.

Как убрать воск из магазинных яблок

Как убрать воск из магазинных яблок / © unsplash.com

Хотя воск безопасен для здоровья, многие люди предпочитают яблоки без этого защитного слоя. Удаление воска делает плоды более натуральными и безопасными для употребления в пищу, особенно если вы планируете употреблять их сырыми.

Простые способы, как удалить воск из магазинных яблок

Способ №1: Теплая вода и мягкая щетка

Осторожно протирайте яблоко чистой губкой или специальной щеткой под струей теплой воды. Делайте движения осторожно, чтобы не повредить тонкую шкурку. Этот способ эффективно снимает воск и удаляет остатки грязи.

Способ №2: Немного уксуса

Нанесите несколько капель столового уксуса на влажную ткань и протрите аккуратно яблоко круговыми движениями. Затем обязательно промойте фрукт чистой водой. Этот метод особенно хорошо помогает удалить плотный восковой слой.

