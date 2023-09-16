Как удержать мужчину: 3 ошибки, которые могут оттолкнуть партнера в начале отношений

Если ваш пратнер отдалился в начале отношений, нужно не совершать этих ошибок и следовать семи советам.

Часто отношения завязываются и развиваются очень стремительно, а затем партнер удаляется и впоследствии вообще исчезает. Каких ошибок нужно избегать, а какие правила следует соблюдать, чтобы не оттолкнуть от себя партнера в начале взаимоотношений, — читайте дальше.

Почему мужчины исчезают в начале отношений: 3 ошибки, которые не стоит делать

Если мужчина не хочет продолжать отношения, которые продолжаются не так долго, значит женщина совершила какую-то из трех ошибок, из-за которых обычно прерываются отношения.

Присвоение мужчины. «Теперь ты мой», – это позиция, ни к чему хорошему отношения обычно не приводящая. Не следует начинать самостоятельную охоту на своего партнера, контролировать его или бежать примерять свадебное платье в начале отношений. Не стоит также открываться партнеру, поскольку он может не испытывать необходимости открываться вам. Под таким давлением мужчине не комфортно, он может чувствовать себя виноватым, потому что не готов вам ответить тем же. Поэтому сначала партнер может дистанцироваться, а потом просто исчезнуть, не сказав ни слова. Ты мужчина, ты обязан. Часто женщины выдвигают претензии и требования к своим партнерам, которым сами совсем не отвечают. Поэтому мужчины бегут от требовательных дамы как можно дальше. Прежде чем что-либо потребовать, нужно подумать, что вы можете предложить ему вместо этого. Если вы хотите настоящих чувств и долгосрочных отношений, извините мужчину больше, чем ожидаете от него. И он обязательно ответит вам взаимностью, ему постоянно будет хотеться сделать что-то для вас приятное. Мужчина должен решать проблемы. В начале отношений все ждут только счастья. Никто не хочет думать о социальном давлении, проблемах или болезнях. Женщинам тоже не очень хочется общаться с проблемными мужчинами. От отношений, особенно на первых этапах, ожидают радости, удовольствия и положительных эмоций. Так всегда складывается, что достойным мужчинам не интересны те женщины, которые нуждаются в помощи. Муж сам поможет женщине с большим удовольствием тогда, когда она не потребует ничего от него. Поэтому каждая женщина должна сама научиться решать свои проблемы, это никак не сделает ее менее привлекательной в глазах мужчины. Напротив, самостоятельная женщина больше вдохновляет мужчин, поэтому рядом таковой всегда будет партнер ей под стать.

Как правильно вести себя в начале отношений: 7 советов, которые помогут построить счастливые отношения

Понять, что мужчина не источник вашего счастья. К сожалению, многие женщины верят в то, что когда в жизни появится мужчина, то это спасет от одиночества и подарит кучу счастья. Но счастье состоит в равной степени из совокупности всех сторон жизни, а не только из отношений. Поэтому женщина никогда не будет счастлива, если будет привязываться за мужчину, как за спасительный круг. Главная ценность в вашей жизни – это вы. Как всегда бывает, все, что приходит неожиданно – самое лучшее для нас, это касается и отношений. Вы, например, погрузились с головой в свою карьеру, пошли на курсы самосовершенствования или иностранного языка, а здесь и мужчина вашей мечты неожиданно появляется. Это происходит потому, что женщина чувствует себя самодостаточной и свободной принимать любые решения. Поэтому не забывайте ценить себя, потому что только вы – самая главная в своей жизни, поэтому всегда ставьте себя на первое место. Не стоит рассказывать своему мужчине о прошлых неудачных романах. Да, у каждой женщины есть свои истории измен и обид. Но на начальном этапе отношений не стоит открывать все свое прошлое, тем более на первом свидании. Поскольку вы совершенно еще не знаете мужчину, как он воспримет эту информацию, и не будет ли во время первого конфликта эта история использована против вас. Помните, прежде чем открываться и доверять человеку, вы должны дать ему время, чтобы он это заслужил. Не анкетируйте своего мужчину. Не стоит задавать на первых свиданиях кучу вопросов, тем более личных. Почему жена бросила? Были ли проблемы с законом, банками или сексом? Поскольку мужчина будет чувствовать себя как на допросе. Да, это нормально, желать узнать своего партнера как можно больше, но к откровенности будет побуждать, наоборот, дружеское и легкое общение. Не обсуждайте с ним свои недостатки. Очень многие девушки, не задумываясь, начинают обсуждать свои изъяны и недостатки: не такие ноги, полная, кожа не упругая или волосы не такие. Не стоит, конечно, преподносить себя мужчине, как идеал, но и так себя вести не следует. Если это ваш мужчина, он будет принимать вас со всеми вашими особенностями, даже если они вам не очень нравятся. Принятие без желания переработать или воспитать – это один из главных ключей к крепким, долгим и счастливым отношениям. Не воспитывайте своего партнера. Никогда не указывайте своему партнеру, что делать, с кем общаться, как реагировать на те или иные события. Для каждого из нас неприкосновенность чести и достоинства – святые принципы здорового общения. Следует помнить, что необходимо соблюдать границы как своего личного пространства, так и пространства вашего партнера. Тогда с мужем можно будет действительно выстроить прочные и качественные отношения. Не спешите. Прежде чем признаваться в чувствах или строить планы на будущее, нужно дать себе и мужу время. Чтобы лучше узнать друг друга до того, как говорить о любви. Но не стесняйтесь соответствовать взаимности, если инициатором признания будет он. Если вы настроены на серьезные отношения, и ваша цель – выйти замуж, то стоит об этом сказать партнеру, но уже через два-три месяца.

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