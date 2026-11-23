Денежное дерево

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Денежное дерево, которое еще называют деревом счастья, можно увидеть во многих домах. Это комнатное растение ценят толстые зеленые листочки, похожие на монеты, и неприхотливость в уходе. Однако с наступлением холодов даже здоровое дерево может начать желтеть, терять листву и постепенно ослабевать.

Эксперты поделился советами, как правильно ухаживать за денежным деревом осенью и зимой, где его лучше поставить и что делать, если растение начало сбрасывать листву.

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Где лучше поставить денежное дерево

Денежное дерево, или толстянка яйцевидная (Crassula ovata), относится к суккулентам. В природе такие растения приспособлены к периодической нехватке воды, поэтому накапливают влагу в своих мясистых листьях и стеблях.

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Для здорового развития толстянке требуется много света. Лучше всего поставить горшок у южного или западного окна. В затененном месте побеги растения начинают вытягиваться, становятся слабее, а крона постепенно теряет компактную форму.

При этом толстянка хорошо переносит солнечный свет, но к ярким лучам ее нужно приучать постепенно. Если резко переставить растение с темного места на солнечный подоконник, на листьях могут появиться ожоги.

Зимой, когда световой день короче, денежное дерево особенно нуждается в хорошо освещенном месте. Потому держать его в глубине комнаты нежелательно.

Как часто поливать денежное дерево зимой

Одна из самых распространенных ошибок в уходе за толстянкой — избыточный полив. Растение накапливает воду в листьях, поэтому способно некоторое время обходиться без дополнительной влаги. Вместо этого мокрая почва может привести к загниванию корней.

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Весной и летом, когда денежное дерево активно растет, его поливают чаще. Осенью и зимой потребность в воде уменьшается. В холодный сезон ориентировочный промежуток между поливами может составлять 2-4 недели.

Однако соблюдать такой график буквально не нужно. Частота полива зависит от температуры в комнате, размера горшка и скорости высыхания грунта. Лучший ориентир — состояние земли. Поливайте толстянку только тогда, когда почва в горшке почти полностью просохла. После полива обязательно сливайте оставшуюся в поддоне воду. Корни не должны постоянно находиться во влажной среде.

Какая температура подходит денежному дереву зимой

Толстянка может зимовать в обычной квартире, однако в более прохладном помещении ее рост естественно замедляется. Благоприятной для зимнего отдыха растения может оказаться температура примерно 12–15 °C.

В то же время, денежное дерево не обязательно переносить в холодное помещение. Оно может оставаться при комнатной температуре, если получает достаточно света, а полив отвечает условиям содержания.

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Особенно важно защищать растение от холодных сквозняков. К примеру, если горшок стоит на подоконнике, во время проветривания комнаты холодный воздух может попадать непосредственно на листья.

Поэтому на время продолжительного зимнего проветривания растение лучше отодвинуть от открытого окна.

Какая почва и горшок нужны толстянке

Для денежного дерева важен не только правильный полив, но и почва, в которой она растет. Толстянку нужен легкий субстрат, который хорошо пропускает воду и воздух. Самый простой вариант — готовая грунтовая смесь для кактусов и суккулентов.

Большое значение имеет и горшок. На его дне обязательно должны быть дренажные отверстия, через которые будет выходить излишняя вода.

Для толстянки подходят, в частности, керамические и терракотовые горшки. Неглазированная терракота дополнительно способствует испарению влаги через стенки. Не стоит высаживать небольшое растение в слишком большой горшок. Значительный объем почвы может долго оставаться влажным, особенно зимой, когда толстянка потребляет меньше воды.

Почему денежное дерево желтеет и сбрасывает листву

Если листья толстянки стали желтеть и опадать, прежде всего проверьте состояние почвы.

Причины могут быть разными.

Чрезмерный полив. Если земля постоянно мокрая, листья могут становиться желтыми и мягкими, а впоследствии опадать. В более сложных случаях начинают загнивать корни.

Нехватка воды. Если растение очень долго не поливали, листья могут терять упругость, сморщиваться и постепенно опадать. При этом почва будет сухой.

Недостаточное освещение. Если толстянка стоит далеко от окна, ее побеги могут вытягиваться, ослабевать, а часть листьев — опадать.

Переохлаждение. Холодный сквозняк или резкое снижение температуры также могут повлечь потерю листьев.

Следует помнить, что опадание нескольких старых листочков в нижней части растения является естественным процессом. Насторожиться нужно, если толстянка быстро теряет много листьев или ее стебли становятся мягкими.

Чем подкармливать денежное дерево, чтобы листья были густыми

Денежное дерево не нуждается в частом внесении удобрений.

Подкармливать его лучше весной и летом, когда растение активно растет. Для этого можно использовать специальные удобрения для кактусов и суккулентов, соблюдая дозировку, указанную производителем.

Осенью подкормку обычно прекращают, а зимой, когда рост толстянки замедляется, дополнительные удобрения преимущественно не нужны.

Избыток питательных веществ не сделает листья более густыми автоматически. Неправильная подкормка может навредить корням.

Как сделать денежное дерево пышным

Чтобы толстянка имела густую и ветвящуюся крону, ее можно периодически обрезать. Лучше всего проводить такую процедуру весной, когда растение начинает активно расти.

Для формирования кроны можно:

укоротить слишком длинные побеги;

прищипнуть верхушки молодых побегов;

удалить поврежденные или засохшие части.

Прищипывание верхушки может стимулировать появление боковых ответвлений, благодаря чему растение постепенно становится гуще.

Однако в конце осени и зимой сильную обрезку лучше не проводить. В этот период толстянка растет медленнее, поэтому восстановление после процедуры может занять больше времени.

Если растение имеет длинные тонкие побеги, следует также проверить освещение. Ведь без достаточного количества света даже регулярная обрезка не поможет надолго сохранить компактную крону.

Чего нельзя делать с денежным деревом зимой

Чтобы толстянка хорошо пережила холодный сезон, следует избегать нескольких распространенных ошибок:

Не поливайте растение, если почва еще влажная.

Не оставляйте воду в поддоне после полива.

Не держите горшок на холодном протяжении.

Не ставьте толстянку в темный угол комнаты.

Не вносите удобрения без надобности.

Не производите сильную обрезку в период замедленного роста.

Также денежное дерево не требует регулярного опрыскивания листьев. Он хорошо переносит сухой воздух в квартире, в частности, во время отопительного сезона.

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