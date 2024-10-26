Как ухаживать за деревянной доской: почему ее нельзя мыть обычным средством и что использовать

Если вы не будете снабжать разделочной доске надлежащий уход, она быстро потеряет товарный вид. Самая большая проблема таких изделий в том, что в них быстро въедается неприятный запах. Однако моющее средство в таком случае использовать не следует.

Когда деревянная разделочная доска начинает пахнуть неприятно, это означает, что на ее поверхности размножаются вредные бактерии. Обычно люди, когда испытывают вонь от этого изделия, решают помыть его обычным моющим средством для посуды или заменяют его на пластиковую альтернативу. Однако это не лучшие решения.

Пластиковые разделочные доски проигрывают деревянным, прежде всего через микропластик, который может отслаиваться во время нарезки, попадать на продукты, а затем и в наш организм. Он губительно влияет на здоровье. Также на поверхности пластиковой доски образуется больше бактерий, так как на дереве присутствуют природные флавоноиды, подавляющие рост микробов.

Однако чтобы поддерживать деревянную разделочную доску в надлежащем виде, нужно запомнить несколько важных правил. К примеру, мыть ее можно только руками, не используя посудомоечную машину. Также не стоит мыть ее моющими средствами именно потому, что дерево очень сильно впитывает в себя все посторонние запахи и жидкости.

Более экологически чистыми и безопасными средствами есть пищевая сода, соль, уксус и лимон.

Чтобы очистить деревянную разделочную доску лимоном, разрежьте пополам плод и натрите всю поверхность изделия соком. Для усиления действия лимона сверху насыпьте немного соли или пищевой соды. Эти порошки будут выполнять роль абразива, в то время как сок лимона отличается фунгицидными и бактерицидными свойствами. Потрите доску, промойте ее и поставьте сушиться.

Уксусная кислота также отличается выраженным бактерицидным действием, а еще она отлично устраняет лишние запахи. Уксус лучше смешать с пищевой содой для большего эффекта. У вас должна получиться паста, которую можно легко нанести на разделочную доску, чтобы протереть ее. Оставьте смесь на 10 минут, затем смойте и высушите изделие.

Запомните, чтобы деревянная разделочная доска не трескалась во время эксплуатации, ее рекомендуют смазывать минеральным маслом. Она проникает в поры древесины, защищая ее от влаги и повреждений.

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