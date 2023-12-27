Как ухаживать за фикусом: как поливать, подкармливать, где лучше поставить растение

Все об уходе за фикусом в домашних условиях

Одним из самых популярных домашних растений является фикус. Это сравнительно неприхотливое в уходе растение, хорошо себя чувствующее и в квартирах, и в офисах.

Фикусы бывают разных видов. Это и каучуковый фикус, фикус Биннедикта, карликовый фикус, фикус Бенджамина, лировидный фикус. В зависимости от вида фикуса правила ухода за ним различаютс. Рассказываем как лучше поливать фикус, какое он любит освещение, куда лучше поставить фикус.

Как ухаживать за фикусом: общие правила

Любой фикус любит тепло, хорошую освещенность и достаточное увлажнение почвы. Это растение не любит частых перестановок и пересадок. Чтобы фикус хорошо рос и наращивал зеленую массу, у него должно быть постоянное место, это важно.

Где лучше поставить фикус

Лучшим фикусом будет чувствовать себя возле восточного или западного окна, в центре комнаты, где падает рассеянный свет. На летний период растения в бочках лучше поставить на лоджию, открытый балкон, террасу так, но так, чтобы прямые лучи солнца не попадали на листья.

Освещенность

Большинство видов фикусов имеют широкие листовые пластины с яркой окраской. Чтобы процесс фотосинтеза не нарушался, для фикуса требуется яркий свет. Но не ставьте растение под прямые лучи солнца, наилучшим вариантом является рассеянный свет от окна. При недостатке освещения растение сбрасывает листву и теряет яркость окраски.

Температура воздуха

Для фикуса лучший температурный режим — +17–20 °C. Летом им подходит температура +25–30 °С, а зимой — от +12 °С.

Влажность воздуха

Листья и стебли фикуса способны накапливать влагу, умеренный полив для него лучше, чем высыхание земляного кома. Уход за фикусом подразумевает обязательное опрыскивание, следите, чтобы вода была теплой и мягкой, отстоянной. Время от времени нужно протирать листики влажной мягкой тряпкой.

Как часто поливать фикус

Если растение поливать редко, почва пересохнет, листики сморщатся и начнут опадать. Перелив также очень вредит фикусу, особенно зимой. Его корни уязвимы к снижению температуры и повышенной влажности – при чрезмерном поливе или поливе холодной водой они могут загнивать, и в результате погибнет весь цветок. Поэтому нужно обязательно сливать лишнюю воду из поддона.

Поливать фикус нужно тогда, когда земля в горшке высохнет на один-две фаланги пальца. Для крупных растений допустимо просыхание земли и на глубину 6-7 см. Летом фикус поливают в среднем 2 раза в неделю. В период активного роста с весны до осени поливать фикус нужно почаще. В начале сентября полив постепенно сокращают, а зимой поливать достаточно один раз в десять дней. В жаркую погоду устраивайте растению душ, протирайте листья влажной губкой.

Для полива нужно использовать только чуть теплую и отстоявшуюся воду.

Очень хорошо повлияет на состояние растения регулярное опрыскивание водой комнатной температуры. Такую процедуру желательно проводить несколько раз в неделю, лучше всего через день.

Когда и как подкармливать фикус

Чтобы фикус хорошо рос нужна подкормка готовыми минеральными удобрениями, настоем древесной золы, коровяка или крапивы. Весной и летом следует использовать азотсодержащие удобрения, они не только способствуют росту зеленой массы, но и помогут реабилитироваться растению, которое сбросило листья.

Удобрять растение нужно раз в 10-14 дней. Зимой подкормки растение преимущественно не нуждается.

Обрезка фикуса

Иногда фикус нужно обрезать – это поможет сформировать крону, остановит рост вверх и увеличит ветвистость растения. Обрезать фикус можно каждые 2-3 года, когда фикус достигает нужной высоты.

Пересадка растения

Растения, которым уже более четырех лет, нуждаются в пересадке раз в 2-3 года. Новый горшок должен быть на четыре сантиметра больше предыдущего. Если растение очень большое и пересадка усложнена, можно просто периодически менять верхний слой почвы.

Читайте также: