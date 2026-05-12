Как ухаживать за гортензией в мае: ошибки, из-за которых куст может не зацвести

Гортензия

Гортензия может годами расти пышным зеленым кустом, но так и не порадовать обильным цветением. Часто причина кроется именно в весеннем уходе, ведь в мае растение активно формирует будущие бутоны. Неправильная обрезка, ошибки с подкормками или недостаток влаги могут лишить куст цветов на весь сезон.

Об этом сообщила газета «Сельский хозяин».

Одной из самых распространенных ошибок садоводов является весенняя обрезка крупнолистной гортензии. Именно этот вид формирует цветы на побегах прошлого года. Если весной срезать старые одревесневшие ветви, вместе с ними исчезают и будущие бутоны. Поэтому специалисты советуют в мае проводить только санитарную очистку куста — удалять сухие, подмерзшие или слабые побеги.

В этот период гортензия также нуждается в правильной подкормке. Растению нужны силы для роста листьев и закладки бутонов, поэтому для нее рекомендуют комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия. На упаковке часто указывают формулы вроде NPK 10-20-20. Азот тоже необходим, но его избыток может дать обратный эффект — куст будет активно наращивать зеленую массу вместо цветения.

Подкармливать гортензию советуют раз в 10-14 дней. Садоводы рекомендуют чередовать корневое внесение удобрений с опрыскиванием листьев. При этом важно следить за поливом. Почва под кустом должна оставаться влажной, но без застоя воды. В теплые майские дни взрослая гортензия может потребовать до 15-20 литров воды каждые два-три дня.

Отдельно садоводы объясняют, почему синие гортензии со временем становятся розовыми. Это связано не с болезнью растения, а с кислотностью почвы. Если почва кислая, цветы остаются синими или голубыми. В нейтральной или щелочной среде они приобретают розовый или малиновый оттенок. Белые сорта при этом не меняют цвет.

Так как большинство украинских черноземов имеют нейтральную или слабощелочную реакцию, выращенные в кислом торфе синие гортензии после высадки в саду часто меняют цвет уже в следующем сезоне. Для поддержания синего оттенка почву рекомендуют дополнительно подкислять специальными средствами, в частности сульфатом алюминия или коллоидной серой.

Еще одна причина отсутствия цветения — подмерзание цветочных почек зимой. Крупнолистная гортензия закладывает их еще осенью на кончиках побегов, поэтому сильные морозы или резкие перепады температур могут повредить будущие цветы. Даже если сам куст весной имеет живой вид и выпускает листья, цветения в этом году может не быть.

Именно поэтому такие сорта советуют тщательно укрывать на зиму. Для защиты используют каркас, несколько слоев агроволокна и мульчирование основания куста корой или торфом.

Тем, кто не готов к сложному уходу, садоводы рекомендуют обратить внимание на метельчатые и древовидные гортензии. Они формируют цветы на побегах текущего года, поэтому лучше переносят морозы и весеннюю обрезку и стабильно цветут каждое лето.

