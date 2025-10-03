- Дата публикации
Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они пережили зиму: сделайте эти простые шаги
Следуя очень простым советам, вы поможете своим комнатным растениям без стресса пережить зиму и встретить весну здоровыми и сильными.
С наступлением холодов изменяются условия комнатных растений. Ведь становится меньше света, воздух в квартирах пересыхает из-за отопления, а температура не всегда стабильна. Чтобы они хорошо и без стресса пережили зиму, стоит немного скорректировать уход за ними.
Как правильно подготовить комнатные растения к зимнему периоду
1. Уменьшите полив
Зимой растения растут медленнее, поэтому не нуждаются в большом количестве воды. Поливайте только тогда, когда почва подсохнет на 2–3 см. Чрезмерная влага в холодный период может привести к загниванию корней.
2. Снизьте количество подкормок
В холодный сезон большинство комнатных цветов находится в покое. Удобрения в это время им не нужны или вносятся редко – раз в 1–1,5 месяца.
3. Позаботьтесь о влажности воздуха
Из-за батарей в квартирах воздух становится сухим, что вредит листьям. Помогут увлажнители, емкости с водой рядом с растениями или опрыскивание (но все виды это любят).
4. Обеспечьте достаточное освещение
Световой день зимой короткий. Если растениям не хватает света, можно переставить их поближе к окну или использовать специальные лампы для подсветки.
5. Избегайте сквозняков и перепадов температур
Лучше не ставить горшки прямо у батарей или в зоне холодного воздуха из окна. Оптимальная температура зимой – +18…22 °C для большинства комнатных культур.
6. Пересадку и обрезку отложите до весны
Зимой растения слабее, потому лучше не беспокоить их лишними процедурами. Исключение – больные экземпляры, нуждающиеся в срочной пересадке.
