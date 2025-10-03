Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они пережили зиму: сделайте эти простые шаги

Комнатные растения. / © Pexels

С наступлением холодов изменяются условия комнатных растений. Ведь становится меньше света, воздух в квартирах пересыхает из-за отопления, а температура не всегда стабильна. Чтобы они хорошо и без стресса пережили зиму, стоит немного скорректировать уход за ними.

Как правильно подготовить комнатные растения к зимнему периоду читайте в материале ТСН.ua.

1. Уменьшите полив

Зимой растения растут медленнее, поэтому не нуждаются в большом количестве воды. Поливайте только тогда, когда почва подсохнет на 2–3 см. Чрезмерная влага в холодный период может привести к загниванию корней.

2. Снизьте количество подкормок

В холодный сезон большинство комнатных цветов находится в покое. Удобрения в это время им не нужны или вносятся редко – раз в 1–1,5 месяца.

3. Позаботьтесь о влажности воздуха

Из-за батарей в квартирах воздух становится сухим, что вредит листьям. Помогут увлажнители, емкости с водой рядом с растениями или опрыскивание (но все виды это любят).

4. Обеспечьте достаточное освещение

Световой день зимой короткий. Если растениям не хватает света, можно переставить их поближе к окну или использовать специальные лампы для подсветки.

5. Избегайте сквозняков и перепадов температур

Лучше не ставить горшки прямо у батарей или в зоне холодного воздуха из окна. Оптимальная температура зимой – +18…22 °C для большинства комнатных культур.

6. Пересадку и обрезку отложите до весны

Зимой растения слабее, потому лучше не беспокоить их лишними процедурами. Исключение – больные экземпляры, нуждающиеся в срочной пересадке.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за орхидеями осенью, чтобы они пережили зиму.