Как ухаживать за комнатными растениями с красочными листьями: главные правила

Колеус

Реклама

Комнатные цветы с красочными листьями способны стать главным акцентом в интерьере. Их бордовые, серебристые, розовые или пестрые узоры радуют глаз в течение всего года. В то же время такая красота требует особого внимания, ведь состояние листьев напрямую зависит от условий ухода.

Об этом сообщило издание lemurov.net.

Самое важное — подобрать правильное освещение. Декоративные растения с цветными листьями лучше всего чувствуют себя на ярком, но рассеянном свете. Солнечные лучи могут «выгорать» узор и делать его менее насыщенным, поэтому оптимальное место — восточные или южные окна с легкой занавеской. Зимой недостаток света компенсируют фитолампы.

Реклама

Поливать стоит осторожно: как пересушивание, так и избыток воды вредят. Ориентироваться следует на состояние почвы — если верхний слой сухой, время полива настало. Дренаж обязателен, чтобы избежать застоя влаги.

Не менее важна и влажность воздуха. В квартирах с центральным отоплением листья часто подсыхают по краям. Решить проблему поможет увлажнитель, поддон с влажной галькой или периодическое опрыскивание (но только для видов, которым оно не вредит).

Подкормка отвечает за яркость оттенков. Для таких растений подходят удобрения с повышенным содержанием азота. Вносить их советуют раз в две недели в теплый сезон, а зимой дать цветам отдохнуть.

Пересадка нужна редко — примерно раз в 2-3 года. Если корни здоровы, достаточно обновить верхний слой земли.

Реклама

Правильный свет, увлажнение и регулярный уход помогут декоративным растениям сохранить яркость листьев и создать в доме атмосферу уюта и свежести.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за малиновыми кустами в сентябре, чтобы получить богатый урожай крупных и сладких ягод в следующем сезоне.