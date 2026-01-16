Как ухаживать за комнатными растениями зимой: 7 простых простых шагов от экспертов

Комнатные растения / фото иллюстративное / © unsplash.com

От монстеры до хрупких папоротников немало ваших комнатных растений нуждаются в «реабилитации» после зимних праздников. Эксперты напоминают, что именно начало января является лучшим временем, чтобы исправить ошибки в уходе за комнатными растениями и как можно вернуть им здоровый вид.

Об этом пишет House Beautiful.

В зимний период своевременная подкормка поможет комнатным растениям оставаться здоровыми до самой весны. Эксперты рассказали, как «перезагрузить» ваши комнатные растения, чтобы цветы процветали даже в морозы, а уставшие экземпляры быстро восстановили силы.

1. Отрегулируйте режим полива

Поливать комнатные растения — дело более простое, чем кажется. Не нужно придерживаться жесткого графика. Просто погрузите палец в землю примерно на фалангу. Если почва сухая, осторожно полейте растение теплой водой, пока она не начнет вытекать из отверстий на дне горшка. Затем обязательно слейте лишнюю воду из поддона.

Такой простой способ поможет избежать двух проблем: залить корни (они могут сгнить) или недолить воды (листья начнут вянуть). Чтобы лучше чувствовать потребности растения, раз в неделю проверяйте, насколько тяжелый горшок и влажная ли почва. Так вы точно будете знать, когда ему нужна вода.

2. Обеспечьте правильный водосток

«Горшки должны иметь отверстия на дне, чтобы лишняя вода стекала», — предупреждает эксперт Энди Литтл.

Чтобы сделать идеальный дренаж, она советует выстелить горшки для растений глиняной посудой, обломками горшков или сеткой, чтобы увеличить поток воздуха и предотвратить смывание почвы во время стекания воды.

«Керамические горшки подходят для суккулентов и кактусов, поскольку они быстро позволяют воде испаряться. Пластиковые горшки лучше подходят для более лиственных комнатных растений, которые любят немного влажную погоду», — заметила Энди.

3. Увеличьте влажность воздуха

«Зимой из-за отопления воздух становится слишком сухим для тропических растений, например калатеи или папоротника», — объясняет Энди.

Чтобы увлажнить их, она советует:

ежедневно опрыскивать листья;

ставьте горшки на поддоны с влажной галькой;

держите растения в ванной или возле увлажнителя;

группируйте вазоны вместе для создания микроклимата.

По словам эксперта, листья оживут и станут крепче уже через несколько дней.

4. Обеспечьте вашим растениям правильное освещение

Чрезмерный солнечный свет может вызвать ожоги на листьях. По словам Энди, растениям нужно до 16 часов мягкого, непрямого освещения, поэтому их лучше ставить на восточные или западные подоконники. Чтобы цветы росли равномерно, еженедельно поворачивайте горшки, а тенелюбивые филодендроны и лилии держите подальше от ярких лучей.

5. Пересадите ваше растение при необходимости

Внимательно посмотрите на свои растения в горшках. Корни вылезают наружу через дырки на дне? Или земля после полива становится сухой слишком быстро? Это признаки того, что горшок стал маловат.

Лучше пересадить растение в сосуд чуть побольше. Увеличивайте размер постепенно, чтобы земля не удерживала слишком много влаги — от этого корни могут сгнить.

6. Обрежьте листья и стебли

Если вы заметили мертвые листья или стебли у основания растения, обрежьте их. Это поможет перенаправить энергию растения на здоровый рост и стимулирует образование новых листьев.

7. Подкормите свои растения

Вы можете немного подкормить свои растения, внеся удобрения.

«Зимой подкармливайте растения слегка и используйте сбалансированное удобрение каждые шесть недель для лиственных растений и удобрение с калием для цветущих комнатных растений», — советует Энди.

