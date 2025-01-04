Как ухаживать за комнатными растениями зимой: главные секреты

В зимний период многие домашние горшки имеют не самый лучший вид. Им не хватает солнца и тепла.

В зимние месяцы у комнатных растений период покоя, поэтому к уходу за ними нужно подходить особенно тщательно. Чрезмерная поливка, сухой воздух и сквозняки для них одинаково опасны.

Когда нужно поливать комнатные растения зимой

Большинству комнатных растений зимой нужно меньше воды. Хотя зимний воздух может быть более сухим, цветы растут медленнее в холодные месяцы, а некоторые даже полностью впадают в спячку. Их корни могут загнить, если их переливать, поэтому в зимние месяцы следует изменить график поливки и количество используемой воды.

Поливать комнатные растения только в том случае, если почва сухая, по меньшей мере, на 5 см в глубину. Каждый раз, когда растение высыхает, убедитесь, что оно хорошо полито. Обычно поверхность почвы высыхает быстрее в зимние месяцы, но это не обязательно означает, что комнатному растению требуется вода. Поливать цветы зимой нужно так, чтобы в горшке не оставалась лишняя вода.

Поливать цветы необходимо обильно, но реже. Маленькие порции воды могут навредить или убить растение, потому что вода не достигнет корней и не будет способствовать здоровому, глубокому росту.

Кроме того, вазоны нужно держать подальше от вентиляционных отверстий и сквозняков.

Освещение

Чтобы добавить комнатные растения света, можно включать недалеко от них электрические светильники, на 2-3 часа ежедневно. Световой день зимой короткий, и начинается это еще в ноябре. Особенно страдают от этого герани, розы, бегонии и фуксии. Листья растений должны быть очищены от пыли: чистыми листьями легче поглощать свет.

Чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли

Оптимальный вариант для полива – мягкая или средней жесткости вода. Хлорированная вода из-под крана не подходит. Если другого варианта нет, то воду из крана тоже можно использовать, но нужно, чтобы она отстоялась в течение суток в открытой посуде.

Когда растения растут интенсивно, их полезно поливать теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7°С выше температуры воздуха в помещении. В случае полива холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опадать листья и бутоны.

Нельзя поливать теплой водой растения, растущие в прохладных местах и находящиеся в состоянии покоя.

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