Как ухаживать за комнатными растениями зимой: советы и ошибки

С приходом холодов домашние растения нуждаются в особом уходе. Короткий световой день, сухость воздуха и изменение температур могут повлиять на их рост. Поэтому важно знать правила и особенности ухода.

Как ухаживать за цветами зимой – рассказываем дальше.

Пересадка

В зимнее время пересадки лучше избегать. Растения находятся в состоянии покоя и могут по-разному отреагировать на "пересадку".

Пересадка по жизненным показаниям, когда растение сильно болеет (например, от лишнего полива загнили корни), необходима в любой сезон.

Обрезка и прищепка

Процедуру следует отложить до наступления зимы, до марта-апреля.

Как поливать цветы зимой

Зимой большинство вагонов находятся в состоянии покоя. Поэтому им нужно поменьше воды, чем в темную пору.

В то же время, поскольку вместе с этим замедляются и обменные процессы, растение становится "сонным". Поэтому нужно постоянно разрыхлять почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. В противном случае оно может погибнуть.

Есть комнаты цветы, которые вообще не нуждаются в поливе зимой. К ним относятся кактусы и суккуленты. Они могут длительное время обходиться без воды, тем более в зимнее время. В зимнее время частоту поливов сократите до одного раза в неделю.

Температуры

Комнатные культуры можно выделить на четыре группы в зависимости от условий содержания:

Теплолюбивые: орхидеи, кувшин, ароидные, кофейное дерево и другие;

орхидеи, кувшин, ароидные, кофейное дерево и другие; Холодолюбивые: герань, цикламен, фуксия, гортензия и другие;

герань, цикламен, фуксия, гортензия и другие; Умеренная температура: шлюмбергер, аспарагус и другие;

Выносливы: фикус, драцена, плющ, алоказия и другие.

Освещение

Если в зимний период растение не продолжает свой рост и развитие, подкармливать его не нужно. Расти и цвести в это время могут, например, фикусы, пальмы, гибискусы. Их нужно удобрять, но не чаще одного раза в месяц.

Отметим, что короткий световой день в зимний период негативно сказывается на развитии цветов, поэтому их лучше все-таки помещать на подоконник ближе к свету.

Гигиенические процедуры

Гигиенические процедуры положительно отражаются на развитии растений. Небольшие цветы могут принять душ, если горшечная почва будет тщательно прикрыта защитной пленкой. При этом их, как маленьких детей, следует беречь от сквозняков и резких температурных перепадов.

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