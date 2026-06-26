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Как ухаживать за косточковыми деревьями летом: обрезка для здорового роста
Летняя обрезка косточковых плодовых деревьев — это один из самых эффективных способов контролировать рост дерева, сформировать компактную крону и повысить качество урожая.
Сливы, вишни, абрикосы и персики, особенно в формованных формах (веер, шпалера, кордон), нуждаются в регулярном уходе именно в теплый сезон, когда дерево активно растет и быстро реагирует на обрезку.
Главная цель летней обрезки — не стимулировать новый рост, а наоборот, сдержать его, направить энергию дерева на формирование плодовых почек и обеспечить лучший доступ света к плодам.
Зачем проводить летнюю обрезку косточковых деревьев
Летняя обрезка выполняет сразу несколько важных функций:
ограничивает чрезмерный рост побегов;
улучшает освещение кроны;
способствует формированию плодовых почек;
повышает качество и сахаристость плодов;
помогает поддерживать заданную форму дерева;
снижает риск грибковых заболеваний благодаря лучшей вентиляции кроны.
Особенно важно это для деревьев, выращенных в форме шпалеры или веера, где каждая ветка должна оставаться управляемой и хорошо освещенной.
Когда обрезать косточковые деревья летом
Лучшее время для летней обрезки — от начала до конца лета, в зависимости от культуры и региона.
Ориентиры:
вишня, слива — середина лета;
абрикос — конец весны-начало лета;
персик — после активного роста побегов.
Обрезку проводят в сухую погоду, чтобы уменьшить риск заражения болезнями. Для косточковых деревьев это критично, поскольку открытые срезы во влажных условиях могут способствовать развитию инфекций.
Как правильно проводить летнюю обрезку
Подготовка и фиксация скелета дерева — перед обрезкой важно зафиксировать основные побеги, формирующие каркас дерева. Это позволяет не удалить те ветки, которые требуются для дальнейшего роста.
Удаление чрезмерных побегов — все сильные вертикальные побеги, которые загущают крону или растут в неправильном направлении, удаляют полностью.
Укорочение молодых приростов — длинные побеги укорачивают до нескольких листьев, короткие побеги (которые слабее) часто оставляют, поскольку они уже формируют плодовые почки.
Формирование плодовых «шпор» — после правильной обрезки на оставленных частях побегов формируются короткие плодовые образования, именно они дадут урожай следующего сезона.
Контроль повторного роста — если после обрезки появляются новые сильные побеги, их дополнительно укорачивают до одного листа или удаляют.
Особенности обрезки формованных деревьев
Формированные косточковые деревья (шпалера, веер, кордон) требуют более точной и регулярной обрезки, чем обычные садовые деревья.
Основные принципы:
сохранять симметрию формы;
не допускать загущения центральной части;
ежегодно обновлять плодоносящие побеги;
контролировать вертикальный рост;
поддерживать открытую структуру для света и воздуха.
Такие деревья быстро теряют форму без регулярного летнего ухода.
Почему летняя обрезка лучше зимней
Косточковые деревья не рекомендуют обрезать зимой из-за риска заражения грибковыми заболеваниями. В период покоя раны заживают медленнее, что делает дерево уязвимым.
Летняя обрезка наоборот:
ускоряет заживление срезов;
снижает риск инфекций;
позволяет лучше контролировать рост;
способствует формированию плодовых почек.
FAQ
Когда лучше обрезать косточковые деревья летом?
Оптимальное время — от начала до конца лета, когда побеги уже активно выросли, но еще не одеревенели полностью. Важно проводить обрезку в сухую погоду, чтобы избежать болезней.
Нужно ли обрезать косточковые деревья каждый год?
Да, особенно если это формованные деревья. Ежегодная летняя обрезка помогает сохранить форму кроны, улучшить урожайность и предотвратить загущение ветвей.