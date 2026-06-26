Как ухаживать за косточковыми деревьями летом: обрезка для здорового роста

Когда обрезать косточковые деревья летом / © pexels.com

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Сливы, вишни, абрикосы и персики, особенно в формованных формах (веер, шпалера, кордон), нуждаются в регулярном уходе именно в теплый сезон, когда дерево активно растет и быстро реагирует на обрезку.

Главная цель летней обрезки — не стимулировать новый рост, а наоборот, сдержать его, направить энергию дерева на формирование плодовых почек и обеспечить лучший доступ света к плодам.

Зачем проводить летнюю обрезку косточковых деревьев

Летняя обрезка выполняет сразу несколько важных функций:

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ограничивает чрезмерный рост побегов;

улучшает освещение кроны;

способствует формированию плодовых почек;

повышает качество и сахаристость плодов;

помогает поддерживать заданную форму дерева;

снижает риск грибковых заболеваний благодаря лучшей вентиляции кроны.

Особенно важно это для деревьев, выращенных в форме шпалеры или веера, где каждая ветка должна оставаться управляемой и хорошо освещенной.

Когда обрезать косточковые деревья летом

Лучшее время для летней обрезки — от начала до конца лета, в зависимости от культуры и региона.

Ориентиры:

вишня, слива — середина лета;

абрикос — конец весны-начало лета;

персик — после активного роста побегов.

Обрезку проводят в сухую погоду, чтобы уменьшить риск заражения болезнями. Для косточковых деревьев это критично, поскольку открытые срезы во влажных условиях могут способствовать развитию инфекций.

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Как правильно проводить летнюю обрезку

Подготовка и фиксация скелета дерева — перед обрезкой важно зафиксировать основные побеги, формирующие каркас дерева. Это позволяет не удалить те ветки, которые требуются для дальнейшего роста. Удаление чрезмерных побегов — все сильные вертикальные побеги, которые загущают крону или растут в неправильном направлении, удаляют полностью. Укорочение молодых приростов — длинные побеги укорачивают до нескольких листьев, короткие побеги (которые слабее) часто оставляют, поскольку они уже формируют плодовые почки. Формирование плодовых «шпор» — после правильной обрезки на оставленных частях побегов формируются короткие плодовые образования, именно они дадут урожай следующего сезона. Контроль повторного роста — если после обрезки появляются новые сильные побеги, их дополнительно укорачивают до одного листа или удаляют.

Особенности обрезки формованных деревьев

Формированные косточковые деревья (шпалера, веер, кордон) требуют более точной и регулярной обрезки, чем обычные садовые деревья.

Основные принципы:

сохранять симметрию формы;

не допускать загущения центральной части;

ежегодно обновлять плодоносящие побеги;

контролировать вертикальный рост;

поддерживать открытую структуру для света и воздуха.

Такие деревья быстро теряют форму без регулярного летнего ухода.

Почему летняя обрезка лучше зимней

Косточковые деревья не рекомендуют обрезать зимой из-за риска заражения грибковыми заболеваниями. В период покоя раны заживают медленнее, что делает дерево уязвимым.

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Летняя обрезка наоборот:

ускоряет заживление срезов;

снижает риск инфекций;

позволяет лучше контролировать рост;

способствует формированию плодовых почек.

FAQ

Когда лучше обрезать косточковые деревья летом?

Оптимальное время — от начала до конца лета, когда побеги уже активно выросли, но еще не одеревенели полностью. Важно проводить обрезку в сухую погоду, чтобы избежать болезней.

Нужно ли обрезать косточковые деревья каждый год?

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Да, особенно если это формованные деревья. Ежегодная летняя обрезка помогает сохранить форму кроны, улучшить урожайность и предотвратить загущение ветвей.

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