Как ухаживать за орхидеями осенью, чтобы они пережили зиму: полезные советы

Орхидея. / © Pexels

Орхидеи – одни из самых популярных комнатных растений. Чтобы они радовали глаз своим пышным цветением, нужен правильный уход за ними. Что важно – эти правила меняются в зависимости от времени года.

Как ухаживать за орхидеями осенью, сообщило издание Kobieta w INTERIA.PL.

Осенью большинство видов орхидей переходят в состояние покоя. Они замедляют свои жизненные процессы, ограничивая рост, дыхание и поглощение питательных веществ. Именно поэтому с началом холодов следует изменить полив и прекратить подкормку.

Когда растение переходит в состояние покоя, важно обеспечить разность температур между комнатой днем и ночью. Поэтому важно выбрать правильное место для нее. Хорошей идеей будет разместить орхидеи на подоконнике. Впрочем, следует быть осторожными, чтобы не происходило сильных сквозняков.

Осенью и зимой важен доступ к свету. В это время иногда необходимо дополнительное освещение, чтобы помочь орхидеям пережить период покоя.

Как поливать орхидеи осенью

Осень – хоть и время отдыха для орхидей, но ухаживать за ними нужно дальше, чтобы растения без проблем пережили впереди холодные месяцы.

В течение этого периода полив следует сократить до минимума, а иногда даже полностью прекратить. Восстановите регулярный полив только тогда, когда орхидея начнет прорастать новыми листьями и корнями.

Осенью избыток воды может привести к проблемам с орхидеями, такими как гниение и грибковые заболевания. Чтобы предотвратить их увядание, мы должны быть осторожны с количеством воды, которое мы им даем.

Хороший вариант – отказ от стандартного полива. Зато растения можно купать. Просто поместите горшок с орхидеей в большую ванную, наполненную водой, примерно на 20 минут. В течение этого времени корни поглощают столько воды, сколько им нужно. Излишек просто стечет из горшка после завершения ванны. Такой тип ванны можно производить раз в 1-2 недели.

Осенью и зимой следует отказаться от подкормки цветов. Первые дозы питательных веществ можно вносить только весной – начиная с очень небольших количеств и постепенно увеличивая их.

Напомним, мы писали о том, что секрет пышного цветения орхидей кроется не только в уходе, но и в правильном месте дома. Если поставить растение туда, где оно будет чувствовать себя комфортно, вы получите непрерывное цветение в течение всего года. Впрочем, есть места – где нельзя держать цветок .