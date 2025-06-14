Как ухаживать за пионами в вазе: советы, которые сохранят их красоту надолго

Пионы. / © Unsplash

Реклама

Пионы известны не только своей красотой, но и очень приятным ароматом. Иногда после того, как бутон расцвел, цветы быстро теряют свежесть, лепестки опадают, а стебли становятся безжизненными. Чтобы сохранить букет как можно дольше, важно знать правила ухода за пионами в вазе.

Как ухаживать за пионами в вазе, читайте в материале ТСН.ua.

Покупая пионы, выбирайте те, бутоны которых едва раскрылись. Уже в вазе они будут медленно расцветать, а значит – букет дольше простоит. Срез стебля должен быть зеленым, а не коричневатым. Только срезанные цветы будут иметь упругие ярко зеленые листья.

Реклама

Какой должна быть ваза

Выбирайте для пионов глубокую и непрозрачную вазу. Идеально, если она будет темного цвета. Именно это поможет предотвратить попадание в воду солнечных лучей.

Высота вазы должна быть такой, чтобы стебли были погружены в воду на ¾. Лучше всего подойдет большая емкость в диаметре, чтобы соседние бутоны лишь немножко касались друг друга.

Где должны стоять цветы

Срезанные цветы, пионы, в частности, следует держать в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не любят они и сквозняков. Холодный воздух может привести к быстрому обезвоживанию пиона.

Флористы говорят, что гарантированный способ продлить жизнь срезанным пионам – класть их на ночь в холодильник. Это поможет продлить жизнь цветам до 10-12 дней.

Реклама

Какой должна быть вода

Чтобы пионы дольше сохраняли свежесть, нужно ставить цветы в отстоянную холодную воду. Следует ежедневно или хотя бы через день менять воду в вазе. Обязательно каждый раз очищайте вазу мыльным раствором.

В воду, чтобы ее продезинфицировать, следует добавить что-то из этого перечня:

аспирин (таблетку на литр воды);

винный или яблочный уксус (половину чайной ложки на литр);

лимонную кислоту (щепотку на кончике ножа на литр);

борную кислоту (половину чайной ложки на литр);

хлорный отбеливатель (2 капли на литр).

Также нужно прохладной отстоянной водой опрыскивать пионы из пульверизатора. Это продлит цветам срок жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вазоны нельзя ставить в комнате, где вы спите.

Реклама