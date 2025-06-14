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Как ухаживать за пионами в вазе: советы, которые сохранят их красоту надолго
Пионы могут простоять удивительно долго, если создать для них надлежащие условия и уход.
Пионы известны не только своей красотой, но и очень приятным ароматом. Иногда после того, как бутон расцвел, цветы быстро теряют свежесть, лепестки опадают, а стебли становятся безжизненными. Чтобы сохранить букет как можно дольше, важно знать правила ухода за пионами в вазе.
Как ухаживать за пионами в вазе, читайте в материале ТСН.ua.
Покупая пионы, выбирайте те, бутоны которых едва раскрылись. Уже в вазе они будут медленно расцветать, а значит – букет дольше простоит. Срез стебля должен быть зеленым, а не коричневатым. Только срезанные цветы будут иметь упругие ярко зеленые листья.
Какой должна быть ваза
Выбирайте для пионов глубокую и непрозрачную вазу. Идеально, если она будет темного цвета. Именно это поможет предотвратить попадание в воду солнечных лучей.
Высота вазы должна быть такой, чтобы стебли были погружены в воду на ¾. Лучше всего подойдет большая емкость в диаметре, чтобы соседние бутоны лишь немножко касались друг друга.
Где должны стоять цветы
Срезанные цветы, пионы, в частности, следует держать в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не любят они и сквозняков. Холодный воздух может привести к быстрому обезвоживанию пиона.
Флористы говорят, что гарантированный способ продлить жизнь срезанным пионам – класть их на ночь в холодильник. Это поможет продлить жизнь цветам до 10-12 дней.
Какой должна быть вода
Чтобы пионы дольше сохраняли свежесть, нужно ставить цветы в отстоянную холодную воду. Следует ежедневно или хотя бы через день менять воду в вазе. Обязательно каждый раз очищайте вазу мыльным раствором.
В воду, чтобы ее продезинфицировать, следует добавить что-то из этого перечня:
аспирин (таблетку на литр воды);
винный или яблочный уксус (половину чайной ложки на литр);
лимонную кислоту (щепотку на кончике ножа на литр);
борную кислоту (половину чайной ложки на литр);
хлорный отбеливатель (2 капли на литр).
Также нужно прохладной отстоянной водой опрыскивать пионы из пульверизатора. Это продлит цветам срок жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, какие вазоны нельзя ставить в комнате, где вы спите.