Как ухаживать за розами летом, чтобы радовали душистыми цветками

Основные и необходимые правила по уходу за розами летом, рассказываем, что нужно делать для их пышного цветения.

Летний уход за розами предусматривает правильный полив цветка, удаление сорняков, рыхление почвы, летнюю обрезку, подкормку и защиту от вредителей.

Правила полива роз летом

Перед тем, как поливать куст, желательно разрыхлять почву из-за того, что застой воды и чрезмерная влажность может привести к грибковым заболеваниям.

Чтобы сохранить влажность после полива, нужно замульчировать землю у куста.

Воду для полива лучше брать теплой. Поливать нужно под самый куст, чтобы она не попадала на листья и бутоны, что может спровоцировать развитие болезней.

Как часто поливать розу зависит от погодных условий, возраста растения и типа почвы. На песчаном грунте можно поливать чаще, если почва тяжелая, поливать нужно меньше. В среднем розу нужно поливать 1-3 раза в неделю.

Как проводить летнюю обрезку роз

Если вы хотите, чтобы розы цвели весь сезон, весенней обрезке цветов будет недостаточно. Летняя обрезка производится, предпочтительно, чтобы сформировать хороший куст.

Чтобы роза все время цвела и выглядела красиво, нужно удалять сломанные, засохшие, слишком тонкие и больные ветви. Чтобы увядшие и отцветшие бутоны не забирали силы у куста, их тоже нужно срезать.

Ветви нужно обрезать чуть ниже планируемой высоты куста – молодые побеги достаточно быстро достигнут нужной высоты.

Именно на молодых побегах будут формироваться новые бутоны, поэтому их удалять не нужно.

Чайно-гибридные сорта розы (один цветок на стебле) в первой половине лета срезают низко, оставляя не более 2-3 листиков над уровнем земли. Начиная с середины июля так обрезать нельзя, потому что побеги не успеют вырасти, а цветки раскрыться и только ослабят куст. Поэтому со второй половины лета вырезают засохшие цветки вместе с сухими ветвями.

В вьющихся розах вырезают сразу всю кисть до первого ближайшего листочка. Такая обрезка вьющейся розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует более пышное цветение следующего сезона.

Чем подкармливать розы летом

Летом розы нужно подкармливать удобрениями, содержащими фосфор, калий, магний, железо. Внесение удобрений в летний период способствует завязыванию бутонов и продолжению цветения, положительно сказывается на общем внешнем виде растений. Предварительно землю у куста необходимо обильно полить, а саму подкормку рассыпать на расстоянии 10-15 см от кустов.

Азотом подкармливать нужно только весной, ведь он способствует наращиванию зеленых листьев, забирает у растения много сил.

В течение всего лета розы можно подкармливать следующим раствором – в 10 литрах воды растворяется по 10 г суперфосфата и сульфата калия.

Как защитить розы от болезней и вредителей в летний период

Если вы заметили пятна на листьях, их скручивание, опадания, другие признаки болезней или повреждения вредителями воспользуйтесь специальными препаратами.

Наиболее распространенными болезнями роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость и хлороз. По первым признакам заболевания удалите с кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а затем проведите опрыскивание специальными препаратами, или 1%-ным раствор бордоской жидкости. Обработку следует провести дважды с интервалом в 10-14 дней.

Не прочь поживиться розой тля, гусеница, цикадки, слюнявки-пенницы — множество насекомых не прочь полакомиться розой. Чтобы они не съели цветки, желательно проводить профилактику появления вредителей. Для этого раз в 10 дней, после дождя обрабатывайте инсектицидами, или народными методами – припылить розу смесью золы и табачной пыли или опрыскивать настоем чеснока в сочетании с мылом.

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