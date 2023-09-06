Как ухаживать за розами осенью: 3 самых главных секрета от профессиональных садоводов

Нужно правильно ухаживать за розами осенью, чтобы они долго цвели и не болели.
Наверное, каждый, кто имеет розы в саду, хочет любоваться пышным цветом своих любимцев как можно дольше. Но чтобы кусты постоянно радовали цветением и красотой, за ними нужно правильно ухаживать осенью и тщательно подготовить к зиме. Опытные садоводы раскрыли свои секреты и поделились тремя главными из них. Итак, как правильно ухаживать за кустами роз осенью – читайте дальше.
Подготовка к зиме: пошаговая инструкция
Самый главный совет – это правильно подготовить кусты роз к зимним холодам. Подготовку нужно делать в конце октября или начале ноября, когда розы уже отцветут, а листья начнут желтеть. Такая подготовка состоит из нескольких этапов.
- Обрезка. Осенью нужно удалять все слабые, поврежденные ветви, которые уже засохли или заболели. Необходимо оставлять здоровые и сильные побеги до 40 см длиной.
- Сбор листьев и сорняков. Необходимо собрать все опавшие листья и обработать землю вокруг кустов. Поскольку сорняк может стать питомником грибковых инфекций, розы будут болеть.
- Подкормка. Под корни розовых кустов можно класть минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор. Это будет способствовать укреплению корневой системы цветов и повысит устойчивость к морозам.
- Полив. Розовые кусты перед наступлением холодов нужно хорошо поливать, чтобы они не страдали от недостатка влаги зимой.
- Накрытие. Кусты на зиму укрывают агроволокном, сухими листьями, соломой или торфом. Такая защита помогает цветкам пережить зимний холод и морозы.
Борьба с болезнями и вредителями
Очень важно оберегать розовые кусты от бактерий, грибков и вредителей, которые могут вызвать болезнь цветов осенью. Наиболее опасными проблемами для роз являются следующие:
- Паутинный клещ. Это насекомые, которые пьют сок растений и оставляют на листьях свою паутину. Для борьбы с этим вредителем можно употреблять народные способы. Нужно опрыскивать кусты настоями из чеснока или табака.
- Мучнистая роса. Эта болезнь вызвана грибковой инфекцией, вызывающей белый налет на листьях и побегах кустов роз. Для борьбы с мучнистым грибком можно использовать фунгициды или народное средство – молочный раствор.
- Черные пятна, вызванные также грибковой инфекцией. После появления таких пятен листья сохнут и опадают. Для борьбы с этой болезнью можно использовать раствор медного купороса либо обыкновенной соды.
Поддержка красоты и здоровья роз
Необходимо соблюдать несколько простых правил, чтобы обеспечить кустам роз здоровье и красоту.
- Не стоит срывать цветы. Осенние цветы следует оставлять на кустах, чтобы они сформировали семена, из которых можно вырастить новые кусты, и помогли пережить холодную зиму.
- Нельзя пересаживать кусты. Осень – не очень хорошее время для пересадки роз, это может отрицательно сказаться на здоровье кустов. Лучше пересаживать цветы весной, это будет способствовать их активному росту и развитию корневой системы.
- Не следует увлажнять листья роз. Поливать осенние кусты нужно под корень, чтобы не провоцировать появление грибковых инфекций на листьях и побегах кустов. Также не стоит поливать розы, когда холодно, чтобы не навредить цветам.
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