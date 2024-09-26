Как ухаживать за розами осенью: 6 вещей, которые нужно обязательно сделать

Осенью розы нуждаются в особом уходе, их нужно хорошо подготовить к холодному времени года. Тогда цветы прекрасно перенесут зиму и обильно будут цвести в следующем сезоне. Рассказываем, что нужно обязательно сделать осенью, чтобы кусты роз не болели и в следующем году радовали своим буйным цветом.

Как правильно ухаживать за кустами роз осенью: что нужно делать

Приостановить вегетационный период. Осенью нужно сократить полив, потому что кусты могут дальше развиваться и выпускать зеленые листья и бутоны. Также следует прекратить рыхление почвы, не нужно проводить прививку бутонов и молодой поросли. Подкормить растения удобрениями без азота. Осенью рост кустов замедляется, потому что цветы готовятся к зимнему отдыху. А удобрения с содержанием азота будут способствовать образованию новых листиков и бутонов. Поэтому в холодное время растение может просто замерзнуть или подвергнуться нападению вредителей. Для подкормки нужно выбирать удобрения с содержанием калия и фосфора, чтобы укрепить иммунитет растения к холоду и болезням. А за шесть недель до наступления морозов процедуру подкормки нужно прекратить. Убрать вокруг роз. На участке, где растут кусты роз, важно сорвать все сорняки и убрать опавшие листья, также необходимо избавиться от листьев на стеблях. Это нужно для того, чтобы не заводились вредители и болезнетворные бактерии, которые зимуют в почве до весны, а затем снова попадают на кусты. Особенно важно избавляться от листьев с признаками плесени, пятнистости и ржавчины, поскольку они могут переносить болезни на следующий год. Осенняя обрезка кустов. Когда начнутся ночные заморозки, нужно проводить санитарную обрезку кустов. Удалите все бутоны и листья, срежьте слабые побеги и те, что растут во внутрь куста. Также следует удалить излишнюю поросль и подрезать слишком длинные побеги. Обрезку необходимо производить постепенно, не за один день. До заморозков должны остаться 3-5 сильных побегов и четыре с хорошо развитыми почками. Обрезать розы нужно в сухую погоду, когда нет ветра. Мульчевание роз. Толстый слой мульчи поможет кустам хорошо перезимовать и защитит их корни от резких перепадов температуры. Особенно это важно для привитых роз, корневая система которых более чувствительна к холоду. Мульчевать розы лучше во второй половине октября, идеальной мульчей будет компост, который обогатит почву необходимыми питательными веществами. Подготовка роз к зимнему укрытию. Кусты нужно укрывать, когда температура воздуха будет нулевой. Лучше всего розы укрывать в конце ноября. Для укрытия кустов необходимо установить дуги или опоры, которые будут поддерживать утеплитель. Это поможет защитить розы от подмерзания и выпревания.

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