Как ухаживать за садом в августе: полив, обрезка и самые полезные советы

Что сделать в саду в августе / © Associated Press

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Последний месяц лета уже начался, а это значит, что садоводам и огородникам придется изрядно поработать. Специалисты поделились проверенными советами по поводу того, как удержать сад на высоте: что именно обрезать и поливать, а также как привлечь на участок птиц и насекомых-опылителей.

Об этом рассказали Daily Mail.

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Календарь садовода на август: как спасти участок от жары и заманить божьих коровок

Эксперт по уличному пространству Саймон Парри говорит, что вам следует дать газону «подышать» в августе. Во время скашивания травы летом лезвия косилки нужно поднимать выше, чтобы помочь растениям справиться с жарой.

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«Увеличение высоты скашивания сохранит траву чуть длиннее, что поможет защитить корни от жары. Лучше всего стричь газон раз в 1–2 недели и оставлять короткие скошенные куски там, где они есть, чтобы в жару они могли действовать как мульча».

Пожелтение травы во время сильной жары не должно вас пугать. Осенние дожди сделают траву снова зеленой. Время от времени устраивайте газону «глубокую пропитку» и хорошо его поливайте. Подкармливать газон в августе не стоит — вы простимулируете рост новых побегов травы и сделаете газон уязвимым к вредителям.

Еще одна полезная вещь, которую стоит сделать в августе в саду, — создать безопасную зону для божьих коровок. Божьи коровки помогают поддерживать баланс популяций вредителей. Эти пятнистые жучки являются естественными врагами тли. Божья коровка и их прожорливые личинки быстро уничтожают тлю, а также питаются плодовыми мушками, клещами и щитовками.

«Как и все дикие животные, божьи коровки будут оставаться там, где имеют доступ к пище, укрытию и безопасной среде. Сделайте свой сад гостеприимным для них», — говорит специалист по вредителям растений Тесса Кобли.

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Кроме божьих коровок, сад нуждается в пчелах и бабочках. Джеймс Эуэнс из компании Green Feathers советует обустраивать специальные «остановки для питья», где насекомые смогут отдохнуть и напиться воды.

«Это может быть что-то простое, как неглубокая миска с пресной водой с камнями, на которые садятся насекомые, окруженная растениями, богатыми нектаром, такими, как лаванда или эхинацея».

Также можно насадить новых медоносов. Насекомые предпочитают зонтичные цветы и зелень — укроп, фенхель, кориандр, тысячелистник, ангелику и алисуму.

«Ярко-желтые и оранжевые цветы, в частности бархатцы и календула, также отлично подойдут».

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Еще один полезный совет для сада в августе — не забывайте подкармливать птиц. В конце лета они продолжают вскармливать своих птенцов. Чаще протирайте поилки для птиц и избегайте портящегося в жару корма. Добавьте к мисочкам качественные смеси семян и мучных червей.

Одной из важнейших задач в августе для садоводов является правильный график полива. Лучше всего поливать рано утром или вечером, когда температура умеренная. А утренний полив предпочтительнее тем, что уменьшает испарение и обеспечивает растениям правильное поглощение влаги.

Лучше поливать много и раз в несколько дней, чем понемногу, но каждый день. Подвесные корзины и молодые растения требуют больше влаги. Проверить потребность можно просто: погрузить палец в грунт примерно на два-три сантиметра — если там сухо, растение нужно полить.

С июля в список обязательных дел переходит удаление увядших соцветий. Эта процедура придает растениям опрятный вид и предотвращает преждевременное обсыпание лепестков. Отщипывайте, отламывайте или срезайте увядшие бутоны пальцами или ножницами. Легкое подстригание трав может простимулировать новый рост осенью.

И самое ответственное: в августе продолжается активный сбор урожая.

«Фрукты и овощи, такие как помидоры, артишоки, огурцы, картофель и сливы теперь будут готовы к употреблению. Обязательно также соберите урожай с фруктовых деревьев, которые должны быть спелыми».

Своевременный сбор фруктов и ягод предотвратит перезревание и появление плесени. Это также защитит участок от грызунов и освободит пространство для новых завязей.

Какие растения нужно обязательно обрезать в августе

Напомним, август является важным месяцем для обрезки многих декоративных растений: это помогает им сохранять силы, не тратить питательные вещества на формирование семян и лучше подготовиться к зиме.

Однако подход должен быть индивидуальным, ведь сильная обрезка сейчас может спровоцировать рост незрелых побегов или срезание будущих почек. У роз удаляют только увядшие цветы и поврежденные ветви, у лаванды легонько укорачивают зеленые побеги без зацепления одревесневшей части, у пионов и флоксов убирают засохшие соцветия и больные листья для профилактики грибков.

В то же время некоторые культуры, например дельфиниумы, колокольчики и котовник, после срезания отцветших цветоносов и надлежащего ухода способны зацвести повторно уже в конце лета или осенью.

Обрезка клематисов зависит от их группы, а с крупнолистными гортензиями спешить не стоит — они закладывают почки на прошлогодних побегах, поэтому в августе у них удаляют только поврежденные или больные ветви.

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