Как ухаживать за волосами в зрелом возрасте: популярный метод двух шампуней

Зачем женщинам после 50 лет нужно иметь сразу два шампуня: советы трихологов.

После пятидесяти лет волосы слабеют, тускнеют и начинают выпадать. Чтобы избежать этих проблем, эксперты и врачи-трихологи советуют пользоваться двумя шампунями. Рассказываем, как правильно ухаживать за волосами в зрелом возрасте, чтобы избежать их потери.

Как ухаживать за волосами в зрелом возрасте

С возрастом организм человека претерпевает значительные изменения. Замедляются некоторые процессы, что сказывается на внешности. Гормональные изменения и перестройка организма влияют на состояние кожи, ногтей и волос. В случае с локонами это может проявляться внезапно, из-за чего волосы слабеют и начинаются их выпадения.

Врачи отмечают, что проблемы с волосами в зрелом возрасте происходят из-за снижения питания волосяных луковиц. Поэтому в этот период волосы нуждаются в интенсивном увлажнении, поскольку появляется сухость.

Какие шампуни следует использовать женщинам для мытья головы в зрелом возрасте

Чтобы избежать возрастного выпадения волос следует использовать два шампуня: увлажняющий и с протеином. Протеиновый шампунь поможет удержать влагу в волосах, предотвратить появление пористости, связанной с потерей белка в волосяных фолликулах.

К шампуням, содержащим протеин, относятся средства для волос, содержащие кератин, коллаген и эластин. Довольно часто такие шампуни содержат экстракт солодки, пшеничный белок и молочные протеины. Еще протеиновые шампуни называют белковыми и уплотнительными, поэтому их можно искать по названиям.

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