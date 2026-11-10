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Как украинская интеллигенция праздновала Рождество 100 лет назад: забытые традиции и блюда, которые вас удивят

Сто лет назад украинцы встречали Рождество с дидухом в доме, кутьей на столе и колядками за окном.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как праздновали Рождество 100 лет назад

Как праздновали Рождество 100 лет назад / © ТСН

В семьях соблюдались обычаи, которые передавались от родителей к детям, а к Сочельнику готовились заранее. В то же время в городах постепенно появлялись новые традиции: дома украшали елками, детям готовили подарки, а молодежь организовывала колядование со сбором средств на украинские культурные нужды.

О том, каково было Рождество в начале XX века, можно узнать из воспоминаний современников и старых кулинарных книг. Особо интересные записи оставили представители украинской интеллигенции. Они рассказывали о семейных ужинах, обычаях и блюдах, часть которых сегодня почти исчезла из рождественского меню.

Как готовились к Рождеству украинские семьи

Подготовка к Рождеству начиналась задолго до Святвечера. Хозяйки продумывали меню, покупали или заготавливали продукты, убирали дом. Все должно быть готово к появлению первой звезды, когда семья садилась за праздничный стол.

Особое значение имело гостеприимство. Украинская писательница и педагогиня Осипа Заклинская в своих кулинарных изданиях советовала приглашать на Святвечер одиноких людей и тех, кто не мог провести праздник с родными. В те времена многие украинцы жили далеко от дома, поэтому приглашение на ужин было возможность почувствовать себя частью семьи.

В некоторых домах на столе оставляли свободное место с тарелкой и приборами. По одному из объяснений, оно предназначалось для неожиданного гостя, по другому символизировало память об умерших родных. Этот обычай сохранялся в разных регионах Украины и имел свои местные особенности.

Дидух, сено и елка: как украшали дом

Рождественский дом имел свой особый вид. Под скатерть и пол клали сено — в память об яслях, в которых родился Иисус Христос. В комнате ставили дидуха, сплетенного из зерна. Он символизировал благосостояние, урожай и память о предках.

В городских семьях все популярнее становилась рождественская елка. Ее украшали игрушками, сладостями и свечами. Для детей это была одна из самых приятных частей праздника: иногда елку готовили тайком, а затем приглашали малышей в комнату, где уже ждали подарки.

Так в рождественском обиходе сочетались давние украинские обычаи и традиции, заимствованные из европейской городской культуры. Дидух и елка вполне мирно сосуществовали в одном доме.

Как праздновала Рождество семья Леси Украинки

Многие интересные подробности о рождественских обычаях семьи Косачей оставила Изидора Косач-Борисова, младшая сестра Леси Украинки.

На Святвечер в их семье готовили пшеничную кутью с медом и маком, постный борщ с грибами и рыбой, пирожки с капустой, рисом и рыбой. На столе также обязательно был компот из сушеных фруктов.

Есть и интересная деталь: вареники не принадлежали к привычному меню Святвечера в семье Косачей. Изидора вспоминала, что познакомилась с такой традицией уже после женитьбы, когда праздновала Рождество на Подолье, в семье мужа из Винницкой области. Этот эпизод хорошо показывает, насколько отличились праздничные меню даже в соседних украинских регионах.

Не обходилось и без колядок. Дети и молодежь ходили от дома к дому со звездой, пели рождественские песни, а кое-где устраивали вертепные представления. Среди популярных колядок были Добрый вечер тебе и Новая радость стала.

Колядование имело и вполне практичную цель. В 1907 году молодые украинцы собирали пожертвования на книги для библиотеки киевской «Просвіти». Они заходили в дома известных общественных и культурных деятелей — Старицких, Чикаленков, Антоновичей, Лысенко.

В некоторых семьях гостей угощали домашними блюдами и напитками. Композитор Николай Лысенко, по воспоминаниям, даже приобщался к музыкальному сопровождению колядников и руководил хором молодежи.

Еще один обычай касался крестных родителей. На Рождество дети могли приносить им кувшин с кутью. Такой визит был знаком внимания и возможностью поздравить людей, которые имели особое место в жизни семьи.

Какие рождественские обычаи были популярны 100 лет назад

Кроме семейных ужинов и колядования, украинцы придерживались разных народных примет. К примеру, считали, что первым на Рождество в дом должен зайти мужчина. Некоторые хозяева даже договаривались с трубочистом или почтальоном, чтобы те стали первыми посетителями дома.

Представители украинской интеллигенции также приобщались к благотворительным инициативам. Вместо того, чтобы тратить деньги на многочисленные персональные рождественские поздравления, они могли направить их на поддержку украинских культурных и общественных проектов.

В частности, газета «Діло» публиковала общие праздничные пожелания благотворителей. Сэкономленные средства использовали на нужды украинского общества. Так рождественское приветствие становилось еще и способом поддержать важные для общества дела.

Что готовили на Рождество 100 лет назад: старинные рецепты

Старые украинские кулинарные книги могут удивить даже тех, кто хорошо знает традиционную рождественскую кухню. В них встречаются блюда, которые сегодня редко готовят дома, хотя некоторые вполне заслуживают возвращения в праздничное меню.

Вот несколько интересных примеров:

  1. Постный борщ со свекольным квасом. Его готовили со свеклой, грибами и другими доступными продуктами. Свекольный квас придавал блюду приятную кислинку и насыщенный вкус.

  2. Пульпеты с грибами. Это небольшие шарики с грибной начинкой, которые могли подавать вместо привычных ушек к борщу. В старых рецептах для их приготовления использовали грибы, желтки и сливочное масло.

  3. Рождественская струцля. Так называли праздничный колач, который выпекали по разным рецептам. В одном из вариантов вместо обычного молока использовали миндальное.

  4. Миндальная уха. Необычное для современного рождественского стола блюдо, которое готовили на основе миндального молока. Были и песни варианты без сливок.

  5. Ламанцы с маком. Сначала выпекали тонкое тесто на сметане и масле, затем ломали его на небольшие кусочки и смешивали с маковой массой. В отдельных рецептах добавляли взбитые сливки.

  6. Бланманже. Нежный десерт из миндального молока, приобретавший желеобразную консистенцию. Он был известен в европейской кухне и попал в украинские кулинарные сборники.

  7. Буковинский медовик. Один из интересных региональных вариантов медовой выпечки. В старинном рецепте не использовали сметану и сливочное масло, а между слоями добавляли марципановую массу.

Эти рецепты показывают, что праздничная кухня украинцев была значительно разнообразнее, чем привычный перечень из кутьи, компота и вареников. В разных семьях готовили по-своему, а на меню влияли местные продукты, изобилие и кулинарные предпочтения хозяйки.

Почему старинные рождественские блюда снова привлекают внимание

Сегодня давние кулинарные рецепты помогают лучше понять, как жили украинцы, которые подавали на стол и какие продукты использовали. Многие из таких записей сохранились в кулинарных книгах начала XX века и семейных архивах.

Исследовательница гастрономической культуры Оксана Хмара, основательница проекта «Авторская кухня украинская» обращает внимание на важность работы с такими источниками. Благодаря им можно восстанавливать рецепты, постепенно вышедшие из употребления, и знакомить с ними современных украинцев.

Некоторые блюда вполне реально приготовить и сегодня. Например, можно попробовать миндальную уху, испечь буковинский медовик или приготовить ламанцы с маком. Для этого понадобятся старые рецептуры и немного времени на адаптацию пропорций к современным продуктам.

Рождество в украинских семьях сто лет назад имело много общего с современным праздником: семья собиралась за столом, дети колядовали, хозяева принимали гостей, а хозяйки готовили любимые блюда. В то же время, старые воспоминания открывают немало деталей, о которых мы уже почти не упоминаем. Иногда именно они помогают увидеть знакомый праздник с новой стороны.

FAQ

Как праздновали Рождество украинцы 100 лет назад?

Украинцы встречали Рождество в семейном кругу, готовили постный ужин на Святвечер, украшали дом дидухом и елкой, клали сено под скатерть. После ужина пели колядки, ходили со звездой и устраивали вертепы. Дети также посещали крестных родителей, принося им кутью. Во многих семьях заботились об одиноких людях и приглашали их к праздничному столу.

Что готовили украинцы к Рождеству 100 лет назад?

На Святвечер традиционно подавали кутью, компот, постный борщ, пирожки с капустой, грибами или рыбой. В старых кулинарных книгах можно найти рецепты миндальной ухи, рождественской струцли, ламанцев с маком, пульпетов с грибами, бланманже и буковинского медовника. Блюда и рецепты отличались в зависимости от региона и родственных традиций.

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