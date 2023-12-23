Как украсить дом к Новому году хвойными веточками: десять идей

Приближается Рождество Христово и Новый год, поэтому самое время присмотреться к еловым и сосновым ветвям, нобилису. Из них можно сделать уникальный декор для дома.

Хвойный букет

Один из самых простых и лаконичных способов украсить дом к Новому году 2024 — поставить в комнатах минималистичные букеты из хвои. Специалисты утверждают, что лучше выбирать пихту Нобилис, которая считается одним из самых устойчивых растений. Она точно простоит все рождественско-новогодние праздники и придаст жилищу праздничного настроения. А можете создать букет из разных хвойных веток.

Хвойный букет / Фото: Фото из открытых источников

Венок на стене

Западные блоггеры еще с начала декабря показывают в своих социальных сетях, как они плетут разнообразные рождественские венки и смело украшают ими не только входные двери, но и стены дома, а иногда даже стулья. Чтобы такая композиция из хвои получилась еще более интересной, миксуйте ее с ветками плюща, эвкалиптом и т.д.

Венок на стене / Фото: Фото из открытых источников

Хвойный декор для подсвечников

Если вам надоели классические рождественско-новогодние декоры из хвои, попробуйте что-нибудь новенькое. К примеру, украсьте подсвечники маленькими хвойными веточками. А еще можете вместо привычных подсвечников использовать бокалы или стеклянные бутылки. Такая композиция выглядит очень интересно.

Хвойный декор для подсвечников / Фото: Фото из открытых источников

Композиция для зеркала

Если вы любите подробно украшать свое жилье, попробуйте такую интересную идею. Украсьте зеркало в прихожей ветвями ели или сосны. Их можно перевязать яркими лентами для более праздничного настроения.

Хвойный декор для зеркала / Фото: Фото из открытых источников

Хвойный декор для стола

Трудно представить декор праздничного новогоднего стола без веток ели. Благодаря их аромату можно с головой погрузиться в празднование и зимнее настроение. Обратите внимание на лаконичную композицию из можжевельника — они также выглядят довольно интересно и придадут обычному застолью изящества.

Хвойный декор стола / Фото: Фото из открытых источников

Композиции на перила

Если вы счастливый обладатель загородного дома, попробуйте украсить хвойными ветками перила. Для этого ветки нужно связать между собой, а затем украсить их шишками и бантами по своему вкусу. Идеальное дополнение – светодиодная лента, чтобы вечером ваш дом погружался в настоящую магию Нового года.

Композиция на перила / Фото: Фото из открытых источников

Хвойный декор для ванной комнаты

Еще один необычный способ использовать хвою для украшения дома на Новый год. Прежде всего, благодаря отражению в зеркале зелень будет выглядеть более пышно. А еще вас каждое утро будет встречать приятный новогодний декор. Чем не замечательно начало нового дня?

Хвойный декор для ванной комнаты / Фото: Фото из открытых источников

Хвойная композиция на люстре

Если у вас есть хорошая люстра в классическом стиле, почему бы не украсить ее хвоей? Поместите ветки ели, сосны, нобилиса, можжевельника, чтобы они небрежно спадали вниз.

Хвойная композиция на люстре / Фото: Фото из открытых источников

Декор для тарелок

Чтобы атмосфера за праздничным столом была по-настоящему рождественская или новогодняя, попробуйте украсить тарелки маленькими веточками ели.

Декор для тарелок / Фото: Фото из открытых источников

Композиции на полках и шкафах

Еще одна прекрасная возможность добавить праздничную атмосферу. Украсьте небольшими хвойными композициями полочки и шкафчики в доме. Также можно использовать и маленькие венчики с красными лентами. У них будет лаконичный, но очень изысканный вид.

Композиции на полках и шкафах / Фото: Фото из открытых источников

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