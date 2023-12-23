Как украсить дом к Новому году хвойными веточками: десять идей

Приближается Рождество Христово и Новый год, поэтому самое время присмотреться к еловым и сосновым ветвям, нобилису. Из них можно сделать уникальный декор для дома.
Хвойный букет
Один из самых простых и лаконичных способов украсить дом к Новому году 2024 — поставить в комнатах минималистичные букеты из хвои. Специалисты утверждают, что лучше выбирать пихту Нобилис, которая считается одним из самых устойчивых растений. Она точно простоит все рождественско-новогодние праздники и придаст жилищу праздничного настроения. А можете создать букет из разных хвойных веток.
Венок на стене
Западные блоггеры еще с начала декабря показывают в своих социальных сетях, как они плетут разнообразные рождественские венки и смело украшают ими не только входные двери, но и стены дома, а иногда даже стулья. Чтобы такая композиция из хвои получилась еще более интересной, миксуйте ее с ветками плюща, эвкалиптом и т.д.
Хвойный декор для подсвечников
Если вам надоели классические рождественско-новогодние декоры из хвои, попробуйте что-нибудь новенькое. К примеру, украсьте подсвечники маленькими хвойными веточками. А еще можете вместо привычных подсвечников использовать бокалы или стеклянные бутылки. Такая композиция выглядит очень интересно.
Композиция для зеркала
Если вы любите подробно украшать свое жилье, попробуйте такую интересную идею. Украсьте зеркало в прихожей ветвями ели или сосны. Их можно перевязать яркими лентами для более праздничного настроения.
Хвойный декор для стола
Трудно представить декор праздничного новогоднего стола без веток ели. Благодаря их аромату можно с головой погрузиться в празднование и зимнее настроение. Обратите внимание на лаконичную композицию из можжевельника — они также выглядят довольно интересно и придадут обычному застолью изящества.
Композиции на перила
Если вы счастливый обладатель загородного дома, попробуйте украсить хвойными ветками перила. Для этого ветки нужно связать между собой, а затем украсить их шишками и бантами по своему вкусу. Идеальное дополнение – светодиодная лента, чтобы вечером ваш дом погружался в настоящую магию Нового года.
Хвойный декор для ванной комнаты
Еще один необычный способ использовать хвою для украшения дома на Новый год. Прежде всего, благодаря отражению в зеркале зелень будет выглядеть более пышно. А еще вас каждое утро будет встречать приятный новогодний декор. Чем не замечательно начало нового дня?
Хвойная композиция на люстре
Если у вас есть хорошая люстра в классическом стиле, почему бы не украсить ее хвоей? Поместите ветки ели, сосны, нобилиса, можжевельника, чтобы они небрежно спадали вниз.
Декор для тарелок
Чтобы атмосфера за праздничным столом была по-настоящему рождественская или новогодняя, попробуйте украсить тарелки маленькими веточками ели.
Композиции на полках и шкафах
Еще одна прекрасная возможность добавить праздничную атмосферу. Украсьте небольшими хвойными композициями полочки и шкафчики в доме. Также можно использовать и маленькие венчики с красными лентами. У них будет лаконичный, но очень изысканный вид.
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