Как украсить паску: классические и современные способы декорирования

Как украсить кулич

Накануне Пасхи каждая хозяйка ищет идеи, как превратить традиционную выпечку — нежный ли крафин, изысканный итальянский панетон, или насыщенную шоколадну паску — в настоящий праздничный шедевр — вкусный и красивый. Декорировать паску можно по-разному, это может быть классика — глазурь и пудра и современные тренды. Делимся основными рецетами украшения выпечки.

Традиционное декорирование пасок

Классическое украшение сахарной пудрой

Наиболее лаконичным и быстрым способом украшения паски является использование сахарной пудры. Этот вариант идеально подходит для выпечки с ровной закругленной поверхностью или крафинов, где важно подчеркнуть естественный узор теста. Главное условие успеха заключается в использовании исключительно свежей пудры, не имеющей комочков. Чтобы покрытие легло невесомым и равномерным слоем, его необходимо наносить через мелкое сито непосредственно над изделием. Такой подход позволяет создать эстетичный вид без лишних усилий.

Традиционная белковая глазурь

Знакомая каждому белая «шапка» требует приготовления стойкой белковой глазури.

Для этого используют 1 холодный яичный белок, 100 г сахарной пудры и 1 чайную ложку лимонного сока, который при необходимости можно заменить двумя граммами лимонной кислоты.

Процесс начинается со взбивания миксером белка до состояния густой пены, после чего в массу постепенно вводят пудру и лимонную кислоту. Работу продолжают до тех пор, пока смесь не станет абсолютно гладкой, однородной и не приобретет характерный зеркальный блеск. Эта глазурь является универсальной и подходит к любому рецепту праздничного угощения.

Насыщенная шоколадная глазурь

Для шоколадной или маковой паски лучшим выбором станет ароматная шоколадная глазурь, которую можно приготовить двумя проверенными методами.

Первый способ предполагает сочетание 5 столовых ложек молока, такого же количества сахара и какао порошка. Эту смесь необходимо довести до кипения, проварить две минуты при постоянном помешивании, а после снятия с огня и добавить 70 г сливочного масла.

Второй вариант базируется на использовании 100 г черного шоколада, который растапливают на водяной бане вместе с 3 столовыми ложками молока и 30 граммами масла. Важно помнить, что шоколадное покрытие следует наносить на пасхи только пока оно теплое, так как в таком состоянии масса сохраняет свою текучесть и позволяет создать аппетитные подтеки.

Трендовые новинки: желатин и фисташка

Желатиновая глазурь

Несколько лет назад арсенал праздничного убранства пополнился рецептом желатиновой глазури, главным преимуществом которой является стойкость — она не трескается при нарезании. Желатиновая глазурь имеет однородную текстуру и приятный блеск, что делает паску очень аккуратной.

Для ее приготовления понадобится 1 чайная ложка желатина, 6 столовых ложек воды и 1 стакан сахара. Для этого необходимо замочить желатин в 2 столовых ложках воды и оставить на 5 минут для набухания. В кастрюле с толстым дном смешивают сахар с остатками воды и нагревают, постоянно помешивая, до полного растворения кристаллов. В горячий сироп добавляют подготовленный желатин и взбивают массу миксером в течение 3 минут, пока она не побелеет и не станет густеть. Вместо воды можно взять апельсиновый сок, чтобы придать декору цитрусовый аромат. Смазывать выпечку нужно немедленно, так как такое покрытие очень быстро застывает.

Фисташковая глазурь

Современные кондитерские тренды, в частности популярность дубайского шоколада, принесли в оформление пасок изысканную фисташковую глазурь. Она выглядит очень эффектно и способна удивить гостей необычным вкусом.

Для украшения нужно подготовить 100 граммов качественного белого шоколада, 2 столовые ложки фисташковой пасты, 2 столовые ложки сливок жирностью 30%, 2 чайные ложки сахарной пудры и 40 граммов измельченных фисташек. Шоколад растапливают на водяной бане или другим удобным способом до жидкого состояния, после чего к нему добавляют сливки, пудру и фисташковую пасту, тщательно вымешивая до полной однородности. Когда масса немного остынет, но еще сохраняет пластичность, ее распределяют по верхушке пояса силиконовой лопаткой. В завершение декор присыпают орешками и дают ему застыть в течение 15–30 минут.

Другой съедобный и несъедобный декор

Кроме классических видов глазури, праздничную атмосферу можно создать с помощью дополнительных элементов, таких как цветная посыпка, маршмеллоу, безе, сублимированные ягоды или шоколадные яйца.

Интересным решением является использование «несъедобных» материалов — живых цветов, сухоцветов, атласных лент, джута или крафт-бумаги. Важно помнить, что живые растения не должны контактировать с выпечкой, поэтому их ножки следует заранее обернуть фольгой.

Чтобы паски выглядели безупречно, следует придерживаться нескольких правил.

