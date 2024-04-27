Как украсить вербу на Вербное воскресенье: интересные идеи и варианты декора

Уже в это воскресенье христиане восточного обряда будут праздновать Вербное воскресенье. Во время службы традиционно освящают веточки вербы.

Конечно, можно купить букетик ивы, но если вы хотите иметь особый декор и любите заниматься творчеством, предлагаем несколько интересных идей на заметку.

Как и в большинстве схожих дел, тут не существует четких правил. Вы можете смело экспериментировать со всем, что найдете под рукой. Традиционно, веточки ивы оформляют самшитом (миртом), цветными лентами.

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Можете даже использовать живые цветы, но здесь стоит отметить, что они очень быстро увядают. Поэтому обычно используют либо искусственные цветы, либо сухоцвет :

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Конечно, очень органичный вид будут иметь разнообразные фигурки, связанные с Пасхой. Например, кролики, яички:

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Даже лаконичный букет из ивы будет выглядеть интересно, если завернуть его в крафтовую бумагу.

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

Ну и, конечно, патриотические букеты из ивы особенно радуют глаз. Можно перевязать вербу лентами голубого и желтого цветов или приобрести окрашенное в эти оттенки растение:

Как украсить вербу на Вербное воскресенье / Фото: pinterest.com

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