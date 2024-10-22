Как улучшить память: 10 упражнений для тренировки мозга

Изучение чего-то нового и сложного в течение длительного времени идеально тренирует мозг.

Память – это способность нашего мозга кодировать, хранить и воспроизводить информацию и опыт. Ее улучшение положительно влияет на нейропластичность мозга. Новые знания заставляют его формировать нейронные связи, что значительно повышает его активность.

Как улучшить память – рассказываем дальше.

Иностранные языки

Изучение иностранного языка не только будет тренеровать мозг, но и поможет на отдыхе или в профессиональной деятельности.

Карта

По возвращении из нового места обязательно нарисуйте карту местности, где вы были. Или проложите по памяти маршрут, который вы прошли. Повторяйте это упражнение всякий раз, когда путешествуете в новое место.

Новый вид спорта

Спорт активизирует работу мозга. Следовательно, можно начать с упражнений, требующих обдумывания, таких как йога, гольф или теннис.

Список

Составьте список продуктовых товаров, или чего-либо пришедшего в голову. Приблизительно через час посмотрите, сколько предметов вы можете упомянуть.

Приготовление

Для приготовления пищи используется множество чувств – обоняние, осязание, зрение и вкус – все они затрагивают разные части мозга.

Словесные картинки

Визуализируйте написание слова в своей голове, а затем попытайтесь придумать другие слова, которые начинаются (или заканчиваются) теми же двумя буквами.

Музыка

Изучение чего-то нового и сложного в течение длительного времени идеально тренирует мозг.

Чек в супермаркете

Получив чек в магазине, разместите стоимость отдельных покупок и проверьте общую сумму. Попытайтесь за час перечислить все товары, которые вы купили и их стоимость.

Стихи

Изучение наизусть стихов хорошо тренирует ваш мозг. К примеру, можно учить по одному в неделю. Старайтесь при изучении понять смысл стихотворения, подумать над приемами, которые использовал автор.

Номера авто

Попробуйте запомнить номера трех проехавших мимо вас авто. Повторите эти номера через 10 минут. Со временем увеличивайте количество автомобилей.

Как улучшить память у детей и взрослых .