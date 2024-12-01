Как улучшить память за несколько минут: простое упражнение, которое работает на отлично

После 45 лет память начинает ухудшаться, однако эту проблему достаточно просто решить.

Наверное, каждый из нас был в такой ситуации, когда из головы вылетало какое-то слово или вдруг забывали, зачем пришли в магазин. Врачи говорят, что это первые симптомы ухудшения памяти. Впрочем, есть одно простое упражнение, которое поможет улучшить запоминание. Эта техника не только справится с забывчивостью, но и упростит запоминание больших объемов информации с помощью ассоциаций. Рассказываем, как улучшить память за несколько минут.

Какое простое упражнение для улучшения памяти

Эта техника помогает увязывать между собой несколько образов. Пользоваться цепными ассоциациями особенно полезно, когда нужно запомнить список дел, покупок или кулинарный рецепт.

Например, вы пришли в супермаркет, чтобы купить грецкие орехи, молоко, стиральный порошок, печенье и лампочку. Придумайте историю со всеми этими предметами, чтобы не сверяться со списком, а держать все в уме.

Представьте компанию грецких орехов, которые гуляют в парке, общаются и весело толкаются, вдруг они находят озеро молока. Дальше начинается дождь из стирального порошка и засыпает молочное озеро. Через мгновение из земли пробивается настоящий мальчик из печенья, а на голове у него горит лампочка.

Ассоциации можно придумывать не только сказочные, но именно эти будут идеальными, потому что вы точно не забудете такую сюжетную линию. Психологи рекомендуют посредством ассоциаций также развивать память у детей.

Читайте также:

Как прекратить думать о плохом: 2 лучших упражнения, чтобы остановить негативное мышление

Как правильно называть украинский знаки зодиака