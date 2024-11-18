Как улучшить плодородие почвы: рассыпьте этот порошок осенью и высокие урожаи обеспечены

Специалисты рассказали об эффективном способе повышения плодородия почвы осенью, который поможет увеличить урожай в несколько раз. Использовать этот способ следует в октябре или ноябре.

По всему участку нужно рассыпать этот порошок – и в следующем году земля становится мягкой и плодородной. Речь идет о такой полезной органической удобрении как костная мука.

Чем полезна костная мука

Костная мука является эффективным удобрением благодаря высокой концентрации питательных веществ, содержит большое количество фосфора и калия, магния и натрия, кальция, которые полезны для развития растений. Кальций в костной муке находится в оптимальной для растений форме, что помогает предотвратить вершинную гниль. С костной мукой растения получают все необходимые питательные вещества для оптимального роста и развития.

Почему костную муку нужно вносить в почву осенью

Костная мука является удобрением с пролонгированным действием. Для его полного усвоения требуется не менее пяти месяцев. Потому его нужно вносить именно сейчас, осенью.

Костная мука медленно разлагается в почве, обеспечивая постепенное высвобождение питательных веществ. Такое медленное высвобождение питательных веществ предотвращает перенасыщение почвы компонентами и не влияет на количество нитратов и пестицидов в почве. Медленное высвобождение питательных веществ предотвращает стресс растений, вызванный быстрым поглощением питательных веществ.

Как использовать костную муку

Самый простой способ использования костной муки в качестве удобрения – это рассыпать порошок на поверхности почвы, не перекапывая землю. Специалисты советуют использовать препарат, предназначенный для животноводства, дозировка костной муки указана на упаковке.

Эффективнее костную муку использовать на участках, где планируется выращивать томаты, картофель, перец и баклажаны.

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