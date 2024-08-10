Как улучшить вкус куриного бульона: добавьте во время варки всего один ингредиент

Куриный бульон довольно популярное блюдо и многие украинцы готовят его к своему столу. Однако мало кто задумывается, что его вкус можно значительно улучшить с помощью всего одного продукта.

Главным секретом приготовления действительно душистого куриного бульона, говорят кулинары, использование не только мяса, но и костей. При этом их нужно добавлять отдельно и сразу после предварительной обработки.

В первую очередь, снимите с костей все мясо, которое уже можно добавлять в воду для будущего бульона. А вот с костями еще придется поработать. Сначала отправьте их на сковороду.

Жарить кости долго не нужно, хватит нескольких минут. На куриных костях должна появиться характерная золотистость. Только после этого их можно добавлять в бульон.

Кулинары советуют не переборщивать с этим компонентом. Они рекомендуют на 1 л жидкости принимать не более 50 г костей. Такого количества будет достаточно для насыщенного и яркого вкуса.

Именно за счет легкого обжарки кости бульон получит очень интересный вкус, а его аромат будет гораздо более приятным.

Чтобы бульон получил еще и яркую окраску, кулинары советуют добавить к воде луковицу с шелухой. А морковь лучше порезать на достаточно большие куски.

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