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Как уменьшить счета за отопление втрое: секрет, о котором практически никто не знает
Почему счетчик тепла помогает не переплачивать за отопление и как перейти на оплату по фактическому потреблению.
Одна из причин высоких счетов за отопление — оплата по нормативу, когда сумма начисляется не по фактическому потреблению тепла в квартире. В результате жильцы могут платить за тепло, которое реально использовали гораздо меньше. Чтобы не переплачивать, следует отказаться от оплаты только по нормативу и установить счетчик тепла, если это позволяет система отопления дома. Он фиксирует фактическое потребление, а не расчетное количество гигакалорий.
Как счетчик помогает платить меньше
После установки прибора учета сумма за отопление зависит от количества тепла, фактически поступившего в квартиру. Если квартира хорошо утеплена, в ней поддерживают умеренную температуру и не перегревают комнаты, потребление может быть ниже нормативного.
В домах с горизонтальной отопительной системой часто можно установить индивидуальный квартирный счетчик. Если разводка труб вертикальная, применяют распределители тепла на радиаторах или другие предусмотренные для дома решения.
Что сделать, чтобы уменьшить цифры в платежке за отопление
Обратитесь к управляющему дому или ОСМД и узнайте, есть ли техническая возможность установить индивидуальный учет тепла. Также уточните, оборудован ли дом общедомовым счетчиком и как распределяют расходы между квартирами.
Именно переход от расчета по нормативу к оплате по фактическому потреблению может существенно снизить затраты на отопление. В некоторых случаях разница бывает очень значительной, особенно в утепленных помещениях, где тепла нужно меньше.