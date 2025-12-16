Как уменьшить счета за свет: простые советы, которые реально работают

Чайник / © pexels.com

Высокие платежки за коммунальные услуги заставляют украинцев более внимательно относиться к потреблению электроэнергии. По состоянию на середину сентября 2025 долги за коммуналку имеют более 788 тысяч человек по всей стране.

Об этом пишет «Радио.ТРЭК».

Многие бытовые приборы используют электроэнергию даже в режиме ожидания. Телевизоры, принтеры и игровые консоли могут потреблять до 10 ватт, даже если они не пользуются. За месяц это превращается в ощутимую сумму в счетах.

Кофеварки, оставленные в сети после приготовления напитка, могут потреблять до 70 ватт в час.

Мини-холодильники, работающие без надобности, — до 100 ватт. Если эти приборы не используются постоянно, их рекомендуют отключать от розетки.

Устройства для «умного дома» также постоянно потребляют электроэнергию. Одна умная лампочка или розетка использует немного, но большое количество таких приборов заметно увеличивает расход.

На каждом устройстве указана его мощность. Специалисты советуют обращать внимание на данные и выключать из сети технику, которой пользуются редко, в частности хлебопечки или дополнительные кухонные приборы.

Напомним, с наступлением холодов украинцам советуют утеплить жилье, ведь до 30% тепла теряется из-за щелей в окнах и дверях. Самые простые способы — самоклеящаяся лента, V-образный уплотнитель или силиконовый герметик, что помогает снизить затраты на отопление на 5–30%.