Как уменьшить жару в доме: французский метод с мелом на окнах, который реально работает

Почему французы мажут окна мелом / © pexels.com

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Один из них — нанесение тонкого белого слоя мела на окна. На первый взгляд это может показаться удивительным, но за этим методом стоит вполне практичная логика. Что нужно делать и работает ли это, рассказывают в BBC.

Почему французы покрывают окна мелом

Речь идет не о школьном мелке, а о специальной белой смеси на основе карбоната кальция, известной во Франции как Blanc de Meudon. Ее традиционно используют для очищения поверхностей, но в условиях жары она получила новую «жизнь».

Суть проста: белое покрытие отражает солнечный свет. Когда окна меньше поглощают тепло, температура внутри помещения увеличивается медленнее. В результате комната остается прохладнее даже без кондиционера.

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Как это работает физически

Стекло пропускает солнечное излучение, нагревающее предметы внутри жилища. Если же поверхность окна частично матовая или отбеленная, часть света отражается назад.

Этот эффект уменьшает так называемый солнечный тепловой прирост — один из главных факторов перегрева квартир летом, особенно в городах с плотной застройкой.

Почему этот метод снова стал популярным

В последние годы Европа все чаще сталкивается с аномальными волнами жары. Кондиционеры есть не во всех домах, а их использование требует больших затрат электроэнергии.

Именно поэтому французы возвращаются к простым решениям:

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низкая стоимость материалов;

легкость нанесения;

отсутствие ущерба для стекла;

возможность легко смыть покрытие после жары.

Это своеобразный «временный щит» от летнего перегрева.

Действительно ли это эффективно

Специалисты отмечают, что метод не заменяет кондиционер, но может ощутимо снизить нагрев помещения, особенно в комнатах с большими окнами или южным расположением.

Наилучший эффект достигается, когда меловое покрытие равномерно наносится и в самые жаркие периоды лета.

Как сделать Blanc de Meudon в домашних условиях: пошаговая инструкция

Blanc de Meudon — это тонкодисперсный белый порошок на основе очищенного мелового минерала, широко используемый для бытовых, декоративных и реставрационных работ. Его можно легко приготовить самостоятельно, если соблюдать правильную технологию очистки и смешивания компонентов:

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Подготовьте сырье — возьмите качественный белый мел кусками без песка, камней и других примесей. Измельчите мел — тщательно растолчите его в ступке или перемолите в кофемолке до состояния очень мелкой пудры без крупинок. Просейте порошок — пропустите измельченный мел через мелкое сито, чтобы убрать большие частицы и получить более однородную структуру. Произведите очистку методом отмуливания — насыпьте пудру в емкость с большим количеством воды. Тщательно перемешайте — оставьте примерно на 1 минуту, чтобы тяжелые примеси осели на дно. Осторожно слейте верхний мутный слой в чистый сосуд — дайте воде полностью испариться. На дне остается тонкий, очищенный меловой порошок высокого качества. Добавьте каолин для пластичности — вмешайте 5–10% белой глины (каолина) в готовый порошок. Тщательно перемешайте смесь — примешайте компоненты до полной однородности без комочков. Храните правильно — пересыпьте готовый Blanc de Meudon в сухую герметичную тару, чтобы избежать влаги.

FAQ

Действительно ли мел на окнах снижает температуру в комнате?

Да, отчасти. Белое меловое покрытие отражает солнечные лучи, уменьшая нагрев помещения. Это не заменяет кондиционер, но помогает сделать комнату более прохладной в периоды жары.

Что такое Blanc de Meudon и где его взять?

Blanc de Meudon — это белая меловая смесь на основе карбоната кальция. Ее можно сделать самостоятельно из мела.

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