Как уменьшить зуд после укусов комаров: быстрые способы без лекарств

Как уменьшить зуд после укусов комаров / © Фото из открытых источников

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Если укусы комаров очень сильно чешутся и не дают покоя, есть несколько вариантов, как быстро облегчить свое состояние. Сезон активности комаров обычно сопровождается дискомфортом от их укусов. Несмотря на желание почесать пораженное место, специалисты призывают сдерживаться.

Об этом пишут Egészség Kalauz.

Как облегчить зуд после сильных укусов комаров без лекарств

По словам медиков, расчесывание кожи лишь усугубляет воспалительный процесс и существенно повышает риск занесения инфекции через микротравмы.

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Неприятный зуд возникает из-за реакции иммунной системы на слюну насекомого, которую оно впрыскивает во время укуса. Организм воспринимает его как чужеродное вещество. Именно поэтому возникают покраснения, отеки и зуд.

Вместо расчесывания укусов попробуйте легкое поглаживание или деликатное растирание зоны вокруг укуса. Механизм действия этого способа состоит в «переключении» внимания нервной системы — механическое давление создает новый сигнал для головного мозга, который частично блокирует импульс зуда.

Этот способ отлично подходит, если у вас под рукой нет спреев или средств, которые могут облегчить зуд.

Кроме этого, действенным способом является влияние температур — охладите кожу компрессами или под проточной водой. Так вы сможете снизить активность нервных окончаний и снизить отек.

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Умеренное тепло работает по схожему принципу отвлечения рецепторов. Однако врачи предостерегают: чтобы избежать термических повреждений тканей, ни в коем случае нельзя прикладывать лед или слишком горячие предметы к коже.

Чтобы минимизировать неприятные последствия комаров, можно прикладывать к коже холодные компрессы или пакеты со льдом, обязательно завернутые в ткань или полотенце, также стоит попробовать смесь пищевой соды с водой в виде пасты.

Пасту наносят на несколько минут, затем смывают.

Когда у вас в доступе появятся лекарства, следует смазать место укуса аптечными лосьонами с каламином или кремами на основе ментола или камфоры. При необходимости можно воспользоваться безрецептурными мазями с гидрокортизоном.

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Обычно неприятные ощущения после укусов комаров исчезают сами через несколько дней. Но если ваш укус увеличивается в размерах, становится влажным или сопровождается лихорадкой, воспалением лимфатических узлов или проблемами с дыханием — срочно обратитесь к врачу.

Такие симптомы могут свидетельствовать об острой аллергической реакции или инфекционном осложнении.

Как действовать в случае укуса клеща

Кроме комаров, существенную опасность сейчас представляют и клещи. Специалисты Киевского городского Дома природы и ветеринары предостерегают от использования «народных» методов (смазывания маслом, спиртом, лаком, прижигания или выдергивания нитью), поскольку это вынуждает паразита выделять больше слюны, повышает риск инфицирования или приводит к отрыву головки клеща.

Лучшей защитой являются превентивные мероприятия: светлая закрытая одежда, репелленты и тщательный осмотр себя и домашних животных после прогулки, а в случае укуса — немедленное обращение к травмпункту или ветклинике.

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