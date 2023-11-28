Как упаковать подарок: оригинально, красиво и стильно, с коробкой и без — видео и инструкции

Мы собрали для вас разные способы, как упаковать подарок оригинально и быстро дома.

Как завернуть подарок в подарочную бумагу в коробке

Вазы, бутылки, бока и другие подобные предметы лучше укладывать в коробку. Этим вы уменьшаете риск разбить подарок. При выборе материала следует помнить, что плотная подарочная бумага точно не порвется. Но и заворачивать в него коробку будет труднее.

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Проще всего упаковывать подарки квадратной или прямоугольной формы. Для этого вам понадобятся:

сама подарочная бумага;

ножницы;

карандаш;

скотч.

Чтобы упаковка получилась более аккуратной на вид, лучше выбирать двухсторонний скотч. Его можно приобрести в любом канцелярском магазине.

Как красиво упаковать подарок без коробки.

Если вы решили подарить вещь, не имеющую четкой формы, и у вас нет под рукой коробки, в которую можно ее положить, можете сделать упаковку в форме пакета.

Как упаковать подарок оригинально: идеи декорирования

Для того чтобы украсить подарок, можно использовать различные декоративные элементы. К примеру, можете взять тематические стикеры и веточки для создания настроения.

Вам также могут подойти:

яркие ленты;

открытки;

наклейки;

шнурки;

бутоны цветов и т.д.

В магазинах можно найти банты на клеевой основе. Тогда вы сможете просто перевязать коробку в подарочной бумаге лентой и сверху наклеить бантик.

Лента

Вы можете также научиться завязывать цветные ленты, как в видео ниже. Возможно вам придется попрактиковаться, но ваши подарки будут точно выглядеть стильно.

Складки из бумаги

Еще один интересный способ декорирования подарка. Но для него вам понадобится больше бумаги, чтобы иметь запас для плесени. Следует учесть, что подарочная бумага уменьшится вдвое после того, как вы составите декор.

Или можно воспользоваться методом добавления бумаги в верхнюю часть подарка. Благодаря такому бумажному "помпону" он будет выглядеть более празднично и придаст упаковке оригинальности.

Для этого вам понадобится большой лист упаковочной бумаги. Подарок в этом случае размещается в нижней части. А верхняя часть используется для образования складок.

С карманом для открытки

Для этого способа нужно использовать прежнюю схему для упаковки, но с нахлёстом. Снизу у вас должен остаться кусок упаковочной бумаги. Остальную бумагу используйте для обертывания подарка, чтобы на лицевой части получился "карманчик".

Как красиво упаковать подарок, если мало бумаги

Если вы вдруг вспомнили, что вам нужно упаковать подарок, а подарочной бумаги оказалось маловато, можно попробовать этот интересный способ упаковки.

А если вдруг у вас не нашлось под рукой скотча, можно воспользоваться клеевым карандашом, веревкой, декоративной лентой, наклейкой, пуговицей с нитью.

Как упаковать букет цветов

Лучше всего для упаковки букетов подходят крафтовая и цветная бумага. Тогда цветы будут смотреться оригинально и стильно. Можно оформить упаковку так, как показано на видео ниже.

Вам понадобятся:

листы бумаги разных цветов – тонкие для композиции и плотные для упаковки;

ножницы;

скотч;

лента;

перчатки (если стебли имеют шипы).

Как упаковать бутылку

Оказывается, все очень просто, если знаешь, что делать. На всю процедуру уйдет не больше 2 минут.

Не забудьте оригинально украсить бутылку. Можно, например, приобрести специальный подарочный чехол, надеваемый сверху на горлышко.