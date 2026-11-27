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Управление автомобилем может влиять на работу сердца, поддерживая повышенный пульс из-за постоянной концентрации и стресса даже без пробок и резких ситуаций.

Об этом пишет ScienceAlert.

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В течение недели специалисты отслеживали пульс 57 молодых офисных работников из Техаса. За это время участники совершили 973 поездки. Выяснилось, что в машине частота сердечных сокращений превышала уровень покоя в 93,7% времени. Во время других видов малоподвижной деятельности частота сердечных сокращений участников оставалась выше базового уровня в состоянии покоя в течение 81% времени наблюдения.

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Руководитель исследования профессор Иоаннис Павлидис объяснил это постоянной умственной нагрузкой — водителю приходится непрерывно следить за дорогой и принимать решения.

Ученые также подсчитали, что у людей с повышенной тревожностью сердце за рулем бьется в среднем на один удар в минуту чаще. В год это дает около 11 тысяч лишних ударов при получасовых ежедневных поездках. Влияет ли такая особенность на риск сердечных заболеваний, покажут будущие долгосрочные наблюдения.

Напомним, американский сосудистый хирург, доктор Рема Малик, известная своими практическими советами в Сети, выступила с суровым предупреждением для водителей, которые игнорируют регулярные остановки. По ее словам, слишком долгое сидение за рулем может привести к образованию смертельного тромба.

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