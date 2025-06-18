Как усилить эффект моющего средства: добавьте простые ингредиенты / © Unsplash

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Задумывались ли вы когда-нибудь, как много разнообразных моющих средств мы используем? Посуду моем одной, для сантехники выбираем другую, а третьей отчищаем газовую плиту. Но специалисты говорят, что такие расходы необоснованны. Ведь можно без проблем приготовить одно единственное средство, которое справится со многими проблемами.

Как усилить эффект моющего средства для посуды? Возьмите 3 ст. ложки пищевой соды и 3 ст. ложки самого дешевого моющего средства. Эти ингредиенты нужно тщательно перемешать, а затем добавить еще 3 ст.л. ложки уксуса. Вы заметите реакцию – сода будет "шипеть". В результате у вас должна получиться паста, которая и будет универсальным чистящим средством.

Эта паста легко справится с отмыванием большинства поверхностей на вашей кухне. Даже самые серьезные пятна грязи будут растворяться прямо на глазах. Что уж говорить об обычной посуде. Даже жирный налет или устаревшие пятна после жарки очистятся сразу.

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Средство нужно нанести на чистящую губку, а затем протереть все загрязненные участки. Оставьте смесь на 2-3 минуты, затем смойте чистой водой и протрите губкой.

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