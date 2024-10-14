Как ускорить созревание компоста: вы даже не догадываетесь, что рекомендуют опытные дачники

Зачем дачники поливают компост кока-колой и сладкой газировкой.

Чтобы ускорить созревание компоста, огородники чаще всего применяют специальные биопрепараты.

Однако опытные садоводы знают способ, как ускорить созревание компоста с помощью популярных газированных напитков. Одним из самых эффективных средств дачники считают кока-колу, которая ускоряет рост бактерий в компостной яме.

Чем залить компост для быстрого созревания

Заложив полную яму растительных остатков и пищевых отходов, нужно полить их колой. Утверждают, что на яму среднего размера достаточно 2 литра напитка.

После этого в течение 10 дней необходимо постоянно перемешивать содержимое, подливая при необходимости немного теплой воды.

В состав колы входит сахар и ортофосфорная кислота, которые активизируют процессы разложения. Приблизительно через 30 дней получится идеальное удобрение.

Сладкая газировка также будет способствовать ускорению созревания и значительному улучшению качества компостной кучи, поэтому некоторые огородники вместо кока-колы добавляют к компосту любую сладкую газировку.

Главное – добавить колу только один раз. При дальнейшей обработке компоста желательно использовать только теплую воду.

Ускорить созревание компоста можно с помощью обычных дрожжей. Для этого в ведро горячей воды всыпать 4-6 стаканов сахара и 300-500 г свежих дрожжей или 40 г сухих пекарских. Воду с добавленными ингредиентами следует хорошо перемешать, оставить на 3-4 часа. После этого раствором следует пролить компостную кучу.

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