Как ускорить созревание сладкого перца: действенные методы наших бабушек

Как ускорить созревание перца

Реклама

В конце лета многие огородники сталкиваются с одной проблемой: кусты перца уже покрыты крупными плодами, но они упрямо остаются зелеными. Особенно досадно, когда ночи становятся прохладнее, а прогноз погоды уже не сулит длительного тепла. В такой ситуации созревание можно ускорить, если правильно скорректировать уход за растениями. Важно понимать, что скорость созревания зависит от сорта, температуры, освещения, влажности почвы и нагрузки на куст. Поэтому лучше работает не одно «секретное» средство, а несколько простых приемов одновременно.

Уберите все, что мешает солнцу

Перец нуждается в достаточном количестве света, особенно на этапе созревания плодов. Если куст сильно загущен листвой, солнечные лучи плохо попадают к перцам, а внутри растения дольше сохраняется влага.

Реклама

Осторожно удалите пожелтевшие, поврежденные и нижние листья, которые уже не выполняют важную работу. Не нужно обрывать всю зеленую массу или оставлять плоды полностью открытыми солнцу — резкое обнажение растения может вызвать ожоги.

Реклама

Убавьте полив, но не пересушивайте почву

В конце сезона перцам уже не нужно такое количество воды, как во время активного роста. Чрезмерное увлажнение стимулирует дальнейшее наращивание зеленой массы, а не помогает быстрее получить спелые плоды.

Потому полив постепенно сокращают, особенно если погода прохладная и дождливая. Однако полностью оставлять растение без воды не стоит. Сильное пересыхание почвы может вызвать стресс, опадание цветов и плодов и ухудшение их качества.

Прищипните верхушки кустов

Этот трюк особенно актуален в конце сезона. Если на растении продолжают появляться новые цветы, которые вряд ли успеют сформировать полноценные плоды до холодов, верхушку можно прищипнуть.

Так растение будет меньше тратить силы на дальнейший рост и сможет направить ресурсы на уже сложившиеся перцы.

Реклама

В то же время, не стоит делать это слишком рано. Если до конца сезона еще далеко, растению лучше дать возможность нормально развиваться.

Подживите калием

В период формирования и созревания плодов важное значение имеет калий. Он участвует во многих процессах жизнедеятельности растения и помогает ему нормально формировать урожай.

А вот с избытком азотных удобрений в конце сезона нужно соблюдать осторожность. Азот стимулирует рост побегов и листьев, поэтому после активного формирования плодов чрезмерная азотная подкормка может оказаться неуместной.

Для подкормки используйте только удобрения, разрешенные для перца, и соблюдайте дозировку, указанную производителем. Не стоит сыпать под куст большое количество удобрений «для скорости» — избыток питательных веществ может навредить растению.

Реклама

Защитите перец от холодных ночей

Тепло — один из главных факторов, влияющих на созревание перца. Если днем еще тепло, но ночи стали холодными, растение может существенно замедлить развитие.

В открытом грунте кусты можно накрывать агроволокном на ночь, если прогнозируют резкое понижение температуры. Утром укрытие лучше снимать, чтобы растения получали достаточно света и не перегревались.

Если выращиваете перец в теплице, следите за температурой и регулярно проветривайте ее. Чрезмерная влажность в сочетании с плохой вентиляцией повышает риск грибковых заболеваний.

Стоит ли оставлять перцы на кусте

Если плоды уже добились характерного для сорта размера, но еще зеленые, можно дать им время на кусты. Там они при благоприятных условиях постепенно приобретают вкус и меняют цвет.

Но если приближаются холода, затягивать со сбором всего урожая не стоит. Большие здоровые плоды можно снять и оставить созревать в теплом помещении. Особенно это актуально для перцев, которые уже начали менять расцветку.

Новости партнеров