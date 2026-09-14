Как ускорить созревание зеленых помидоров после сбора: проверенные способы

Зеленые помидоры

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В конце сезона часть помидоров нередко приходится убирать еще зелеными. Похолодание не всегда позволяет оставить урожай на кустах до полного созревания.

Однако зеленые помидоры могут созреть уже после сбора. Для этого существует несколько способов, а если нужно ускорить процесс, можно воспользоваться свойством плодов реагировать на этилен.

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Какие зеленые помидоры могут достичь

В первую очередь урожай нужно перебрать. Лучше всего после сбора созревают зрелые зеленые помидоры — плоды, уже достигшие характерного для сорта размера, но еще не изменившие цвет.

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Нужно отбирать жесткие, зрелые зеленовато-белые плоды без дефектов. Совершенно молодые темно-зеленые помидоры могут не достичь должным образом. Трещины, вмятины, признаки гнили и другие повреждения — повод не закладывать плод вместе с основным урожаем. Также перед хранением рекомендуют удалить плодоножки, чтобы они не повреждали соседние помидоры.

Как ускорить созревание помидоров в коробке

Один из самых простых вариантов — сложить отобранные помидоры в картонную коробку. Плоды лучше размещать так, чтобы их можно было легко осматривать. Не стоит набивать коробку большим количеством помидоров и забывать о ней на несколько недель, урожай нужно регулярно перебирать, унося созревшие и испорченные плоды. Для ускорения созревания зеленых поимдоров к ним нужно добавить спелый банан или яблоко.

Этот способ имеет вполне понятное объяснение. Бананы и яблоки выделяют этилен — природный растительный гормон, участвующий в созревании многих плодов.

Важно регулярно проверять и сам фрукт, используемый в качестве источника этилена. Если он начинает портиться, его нужно убрать.

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Небольшое количество помидоров можно положить в бумажный пакет

Если зеленых плодов немного, вместо коробки удобно использовать бумажный пакет. Специалисты рекомендуют поместить помидоры в бумажный пакет плодоножной частью вверх, сделать в нем несколько отверстий для циркуляции воздуха и закрыть верх.

Такой пакет помогает содержать часть этилена, естественно выделяющего плоды. Помидоры при этом необходимо проверять каждый день. Для плодов, которые уже начали созревать, процесс может быть достаточно быстрым. В зависимости от начальной стадии зрелости в пакете им может потребоваться от одного до пяти дней. Однако это не значит, что любой зеленый помидор обязательно покраснеет за такой срок — все зависит от его зрелости на момент сбора.

Какая температура поможет помидорам быстрее созреть

Скорость созревания во многом зависит от температуры. При температуре около 21 °C помидоры созревают быстрее. При температуре около 13 °C процесс может длиться около месяца.

Поэтому для более быстрого созревания коробку или пакет лучше оставить при обычной комнатной температуре. Ставить помидоры у батареи или другого источника сильного тепла при этом не требуется. Если же, наоборот, нужно растянуть созревание урожая на более длительный период, можно использовать более прохладное помещение.

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Нужно ли ставить зеленые помидоры на солнце

Оставлять коробку на солнечном подоконнике не обязательно. Для созревания сорванных помидоров свет не является необходимым условием.

Эксперты рекомендуют, что помидоры созревали при комнатной температуре и отмечают, что свет для этого процесса не нужен. Поэтому лучше найти сухое место с соответствующей температурой, где плоды не будут под прямыми солнечными лучами и не будут перегреваться.

Как продолжить созревание большого урожая помидоров

Если зеленых помидоров много и нет необходимости получить спелые плоды как можно скорее, можно использовать другой метод.

Специалисты рекомендуют отдельно завернуть зрелые помидоры в бумагу, а затем разложить их одним слоем в коробке или на столе в прохладном темном месте. Когда плод начинает изменять цвет, его нужно развернуть и оставить при комнатной температуре для окончательного созревания.

Этот способ следует отличать от варианта с бананом или яблоком, он нужен не для максимального ускорения, а для постепенной дозаривания большого количества помидоров.

Если помидоры еще остались на кустах

Перед заморозками необязательно срывать каждый плод по отдельности. Если на растении осталось много зеленых помидоров, можно использовать еще один способ — вырвать растение вместе с плодами и подвесить его вверх корнями в прохладном сухом месте. Помидоры оставляют на стеблях и снимают по мере созревания.

Такой вариант, конечно, подойдет только тогда, когда урожай еще не собран.

Можно ли использовать пластиковый пакет

Герметически закрывать помидоры в полиэтилене не следует из-за накопления влаги и плохого воздухообмена. Однако это не значит, что пластиковая тара вообще запрещена. Специалисты допускают созревание помидоров в пластиковом пакете, если в нем сделаны вентиляционные отверстия.

Однако для домашнего использования бумажный пакет или картонная коробка проще: они позволяют удерживать часть этилена и одновременно обеспечивают воздухообмен.

Почему зеленые помидоры не стоит класть в холодильник

Если нужно, чтобы зеленые помидоры созрели, холодильник лишь замедлит процесс.

Держать помидоры лучше комнатной температуры, а холодильник использовать для уж очень спелых плодов, если нужно затормозить дальнейшее созревание. Низкие температуры могут также негативно влиять на вкус и текстуру помидоров. Потому зеленый урожай, который планируют дозаривать, лучше сразу не охлаждать.

Не забывайте регулярно проверять урожай

Какой бы способ ни использовался, помидоры нужно регулярно осматривать. Дозрелые плоды уносят, а те, на которых появились плесень, мокрые пятна или признаки гнили, сразу отделяют.

Если главная цель — ускорить созревание, самый простой проверенный вариант такой, отобрать зрелые зеленые помидоры без повреждений, положить их в бумажный пакет или картонную коробку, добавить спелый банан или яблоко и оставить при комнатной температуре.

Если же урожай велик и нужно, чтобы он созревал постепенно, помидоры можно отдельно завернуть в бумагу и держать в более прохладном месте, проверяя их по мере изменения цвета.

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