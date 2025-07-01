Как успокоить собаку во время взрывов и сирен: советы кинолога

Кинолог дал советы / © Unsplash

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Когда раздаются воздушные тревоги или взрывы, многие животные впадают в панику. Но не всегда дело только в громких звуках — часто собака копирует эмоции своего хозяина.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов пишет РБК-Украина.

«У нас (в пансионе — ред.) живет много собак, и у них нет реакции на взрывы или другие подобные звуки. Потому что мы их не беспокоим. Человек сам сильно переживает и передает свою тревогу собаке».

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По его мнению, регулярные физические нагрузки и правильный режим помогают собаке не терять самоконтроль даже в критических условиях:

«Они реально даже во время обстрелов отдыхают. Я не сплю, слежу за ситуацией, а собаки молчат».

Когда собака напугана, не следует суетиться или тянуть ее на руки — это только усилит страх:

«Если происходит обстрел, показывайте свое спокойное отношение. Это сложно, но если вы будете его успокаивать, он будет еще больше реагировать».

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В случае глубокой тревожности поможет кинолог или ветврач, а в крайнем случае — специальные препараты:

«Если есть серьезные проблемы, могут применять специальные медикаменты. Начать можно с обращения к специалисту и начать обучение».

Напомним, ранее мы писали о пяти лучших породах собак, которые подходят начинающим