Как устранить запах из стиральной машины: понадобятся два средства, которые есть на кухне

Как устранить затхлый запах из стиральной машины: простой способ / © pexels.com

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Неприятный затхлый запах из стиральной машины не всегда означает, что проблема в самой технике. Со временем внутри прибора могут скапливаться влага, остатки моющих средств и грязь. В таких условиях размножаются бактерии и может появляться плесень, а вместе с ними — характерный запах. Особенно этому способствуют частая стирка при низких температурах и привычка закрывать дверцу машины сразу после стирки. Влага остается внутри, в частности на резиновом уплотнителе и других участках, которые не успевают высохнуть.

Как пишет издание Express, эксперт по уборке Шантель Мила предложила простой способ очистки стиральной машины. Для этого понадобятся всего два средства, которые можно найти на кухне, — белый уксус и средство для мытья посуды.

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Как устранить затхлый запах из стиральной машины

Прежде всего следует обратить внимание на места, где чаще всего скапливаются влага и загрязнения. Речь идет о резиновом уплотнителе дверцы, внутренней поверхности самой дверцы, барабане и труднодоступных щелях.

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Для очистки Шантель Мила советует смешать белый уксус со средством для мытья посуды. Смесь можно нанести на губку или салфетку из микрофибры, а затем тщательно протереть внутренние поверхности стиральной машины, не пропуская участки под резиновым уплотнителем.

Белый уксус помогает бороться с запахом благодаря уксусной кислоте. Она способствует растворению минеральных отложений и мыльного налета, которые могут оставаться внутри прибора. Также уксус помогает удалять загрязнения и отложения, связанные с жёсткой водой.

Средство для мытья посуды выполняет другую задачу. Поверхностно-активные вещества в его составе помогают удалять жир, масляные остатки и грязь, которые могут скапливаться на барабане и резиновых уплотнителях. После этого загрязнения легче смыть водой.

Можно ли использовать уксус при стирке

Белый уксус используют не только для очистки самой стиральной машины. Он также может помочь удалить с ткани остатки моющих средств и минеральных отложений, а также загрязнения, в частности пот и кожный жир. Из-за таких остатков вещи иногда становятся более жесткими на ощупь.

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Однако использовать уксус нужно осторожно. Его избыточное количество или неправильное применение может повредить ткань или со временем негативно повлиять на уплотнитель стиральной машины.

Кроме того, Better Homes & Gardens предостерегает от постоянного использования белого уксуса при стирке. Особенно важное правило — никогда не смешивать уксус с хлорным отбеливателем или средствами, содержащими его.

Напомним, что жесткость полотенец после стирки не всегда означает, что ткань уже износилась. Причиной могут быть остатки моющих средств, которые постепенно накапливаются на хлопковых волокнах.

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