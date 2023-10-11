Как утеплить деревянные и пластиковые окна: бюджетные материалы, не пропускающие холод

В Украине уже наступили холода, а значит, нужно утеплять свои дома и подготовить окна к зиме. Как утеплить старые окна, когда дует холодом из деревянной рамы, или пластиковые, поделился оконный мастер.

Как утеплить деревянные окна на зиму.

Газета или туалетная бумага. Это самый простой способ утеплить окно. Этим методом пользовались еще наши отцы и дедушки с бабушками. Он очень действенный и бюджетный, потому до сих пор не потерял своей актуальности. Для того, чтобы утеплить окно, газету или туалетную бумагу нужно свернуть в трубочку, намочить в воде и заткнуть все щели, откуда может идти холод. Поверх газеты нужно наклеить полоску бумаги, которую предварительно следует смочить в мыльном растворе. Такой способ полностью не защитит от холодной зимы, но для усиления мер по утеплению будет полностью рабочий.

Это самый простой способ утеплить окно. Этим методом пользовались еще наши отцы и дедушки с бабушками. Он очень действенный и бюджетный, потому до сих пор не потерял своей актуальности. Для того, чтобы утеплить окно, газету или туалетную бумагу нужно свернуть в трубочку, намочить в воде и заткнуть все щели, откуда может идти холод. Поверх газеты нужно наклеить полоску бумаги, которую предварительно следует смочить в мыльном растворе. Такой способ полностью не защитит от холодной зимы, но для усиления мер по утеплению будет полностью рабочий. Бумажный скотч и поролон или вата. Это один из самых распространенных способов утепления деревянных окон. Для этого нужно взять поролон или вату, где есть возможность запихнуть в щели или плотно приложить к промежуткам между окон и заклеить поверх бумажным скотчем. Это идеальный способ утепления для окон, в которых большие щели, поролон и вата со скотчем не будут пропускать холодный воздух и не выпускать тепло.

Это один из самых распространенных способов утепления деревянных окон. Для этого нужно взять поролон или вату, где есть возможность запихнуть в щели или плотно приложить к промежуткам между окон и заклеить поверх бумажным скотчем. Это идеальный способ утепления для окон, в которых большие щели, поролон и вата со скотчем не будут пропускать холодный воздух и не выпускать тепло. Теплоизоляционная плёнка. Ее можно приобрести в любом магазине. Эту пленку наклеивают на оконные стекла, и она сохраняет тепло в доме. Это очень эффективный и действенный способ, чтобы уберечь свой дом от задувания холодного воздуха.

Ее можно приобрести в любом магазине. Эту пленку наклеивают на оконные стекла, и она сохраняет тепло в доме. Это очень эффективный и действенный способ, чтобы уберечь свой дом от задувания холодного воздуха. Парафин для окон. Если деревянные окна продуваются ветром, лучшим вариантом будет оконный парафин. Специальный парафин можно приобрести в строительном магазине, его растапливают на огне и наносят на оконные рамы. Это достаточно надежный способ утепления, но нужно будет потрудиться.

Чем утеплить пластиковые окна

Если через пластиковое окно проходит холодный воздух, значит, резиновый уплотнитель износился и его нужно заменить. Поскольку это усугубляет теплоизоляционные свойства окна. Его можно заменить самостоятельно, только нужно купить в любом магазине. Также нужно будет взять эталон старого уплотнителя, чтоб он подходил конкретно для вашего окна. Или можно обратиться к оконным мастерам, которые заменят уплотнитель, но это будет стоить денег.

Также пластиковые окна можно замазать специальным герметиком. Метод не дешев, поскольку к герметику нужно еще купить специальный пистолет для него.

Еще один вариант – поклейка энергосберегающей пленки. Ее клеят на самое стекло, потому и называют часто «третьим стеклом». Такая пленка термоизоляционная, поэтому в разы уменьшает потерю тепла.

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