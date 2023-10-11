Как утеплить деревянные и пластиковые окна: бюджетные материалы, не пропускающие холод

Как утеплить деревянные и пластиковые окна: оконный мастер поделился эффективными методами, которые стоят копейки.
В Украине уже наступили холода, а значит, нужно утеплять свои дома и подготовить окна к зиме. Как утеплить старые окна, когда дует холодом из деревянной рамы, или пластиковые, поделился оконный мастер.
Как утеплить деревянные окна на зиму.
- Газета или туалетная бумага. Это самый простой способ утеплить окно. Этим методом пользовались еще наши отцы и дедушки с бабушками. Он очень действенный и бюджетный, потому до сих пор не потерял своей актуальности. Для того, чтобы утеплить окно, газету или туалетную бумагу нужно свернуть в трубочку, намочить в воде и заткнуть все щели, откуда может идти холод. Поверх газеты нужно наклеить полоску бумаги, которую предварительно следует смочить в мыльном растворе. Такой способ полностью не защитит от холодной зимы, но для усиления мер по утеплению будет полностью рабочий.
- Бумажный скотч и поролон или вата. Это один из самых распространенных способов утепления деревянных окон. Для этого нужно взять поролон или вату, где есть возможность запихнуть в щели или плотно приложить к промежуткам между окон и заклеить поверх бумажным скотчем. Это идеальный способ утепления для окон, в которых большие щели, поролон и вата со скотчем не будут пропускать холодный воздух и не выпускать тепло.
- Теплоизоляционная плёнка. Ее можно приобрести в любом магазине. Эту пленку наклеивают на оконные стекла, и она сохраняет тепло в доме. Это очень эффективный и действенный способ, чтобы уберечь свой дом от задувания холодного воздуха.
- Парафин для окон. Если деревянные окна продуваются ветром, лучшим вариантом будет оконный парафин. Специальный парафин можно приобрести в строительном магазине, его растапливают на огне и наносят на оконные рамы. Это достаточно надежный способ утепления, но нужно будет потрудиться.
Чем утеплить пластиковые окна
- Если через пластиковое окно проходит холодный воздух, значит, резиновый уплотнитель износился и его нужно заменить. Поскольку это усугубляет теплоизоляционные свойства окна. Его можно заменить самостоятельно, только нужно купить в любом магазине. Также нужно будет взять эталон старого уплотнителя, чтоб он подходил конкретно для вашего окна. Или можно обратиться к оконным мастерам, которые заменят уплотнитель, но это будет стоить денег.
- Также пластиковые окна можно замазать специальным герметиком. Метод не дешев, поскольку к герметику нужно еще купить специальный пистолет для него.
- Еще один вариант – поклейка энергосберегающей пленки. Ее клеят на самое стекло, потому и называют часто «третьим стеклом». Такая пленка термоизоляционная, поэтому в разы уменьшает потерю тепла.
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