Как утеплить холодную стену изнутри: что можно сделать перед зимой

Как утеплить стену

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С приходом холодов наружные стены дома могут сильно охлаждаться, из-за чего даже в отапливаемой комнате становится некомфортно. В такой ситуации утепление изнутри может являться одним из вариантов решения проблемы.

Однако способы отличаются по эффективности, сложности и стоимости. В одном случае достаточно относительно простого временного решения, в другом потребуется полноценное утепление. А прежде чем начинать работы, следует выяснить, почему стена вообще остается холодной.

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Почему стена холодная

Специалисты называют несколько основных причин. В стене может не быть теплоизоляции вообще или имеющийся материал уже не выполняет свою функцию. Причиной также могут быть сырость и конденсат, в частности из-за проникновения влаги или недостаточной вентиляции. Еще один вариант — утечка воздуха через щели у окон, дверей, вентиляционных проемов или электрических розеток.

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Поэтому перед утеплением важно проверить стену на признаки влаги. Если проблема есть, сначала нужно устранить ее причину, а потом монтировать теплоизоляцию.

Важно знать, какая у вас стена

Метод утепления зависит и от конструкции дома. Наружные стены могут быть сплошными или полыми между слоями.

Если стена полая, более целесообразным решением в некоторых случаях может быть утепление или замена утеплителя именно внутри этой полости, а не монтаж дополнительного слоя со стороны комнаты.

Для сплошной стены внутреннее утепление возможно, но нужно избежать ситуации, когда между старой стеной и новым утеплителем будет задерживаться влага. Это может привести к сырости и появлению плесени.

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Что нужно учесть перед внутренним утеплением

У этого способа есть еще один очевидный недостаток — утеплитель занимает место, поэтому полезная площадь комнаты немного снизится.

Кроме того, при полноценном утеплении может потребоваться демонтировать, а затем установить обратно плинтусы, розетки, выключатели, радиаторы и другие элементы.

Сложности могут возникнуть и там, где трудно сделать теплоизоляционный слой непрерывным, например, в зоне перекрытий между этажами. Из-за ошибок в таких местах внутри конструкции может накапливаться влага, поэтому риск образования конденсата нужно учитывать еще при планировке работ.

В зависимости от масштаба ремонта и местных правил к работам могут применяться требования строительных норм.

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Теплоизоляционные плиты

Если нужно существенно снизить потери тепла из-за холодной стены, одним из вариантов, который советуют эксперты, является монтаж теплоизоляционных плит с внутренней стороны. В отличие от теплоизоляционных обоев или специальной краски, такой способ предполагает создание полноценного утеплительного слоя.

Для внутреннего утепления могут использоваться жесткие теплоизоляционные плиты или минеральная вата, которые после монтажа закрывают гипсокартоном. Еще один вариант — утепление пенным материалом с последующей установкой гипсокартона.

При монтаже важно не оставлять промежутки в теплоизоляционном слое. Плиты должны плотно прилегать друг к другу, а стыки необходимо герметизировать в соответствии с технологией конкретной системы. Иначе из-за щелей тепло будет продолжать выходить, а эффективность утепления снизится.

Утеплить небольшой участок стены в некоторых случаях можно самостоятельно. Однако если речь идет о большой площади или сложной конструкции, лучше обратиться к профессионалам. Особенно важно правильно выполнить работу с пенным утеплителем, ошибки при монтаже могут ухудшить результат и сократить срок службы утепления.

Теплоизоляционные покрытия и обои

Если бюджет ограничен или большой ремонт не планируется, существуют более тонкие материалы, которые устанавливают непосредственно на стену.

К таким решениям относятся пробковые панели и рулоны, подкладки из вспененного материала и теплоизоляционные обои. Монтировать их обычно проще, поэтому часть работ можно проделать самостоятельно.

Такие покрытия способны сделать поверхность стены менее холодной на ощупь и несколько снизить потери тепла. Однако их возможности ограничены, поэтому по эффективности они не заменяют полноценное утепление плитами.

Именно поэтому теплоизоляционные настенные покрытия целесообразнее рассматривать как более доступное или краткосрочное решение.

Теплоизоляционная краска

Еще один вариант, не требующий масштабного ремонта, — теплоизоляционная краска.

По эффективности она также уступает полноценному утеплению стены, поэтому рассчитывать на нее как на равноценную замену теплоизоляционным плитам не стоит. Вместо этого она может быть бюджетным временным решением.

Если среди теплоизоляционных красок нет нужного оттенка, это не обязательно станет проблемой. Во многих случаях поверх такого покрытия можно нанести обычную краску нужного цвета и выполнить желаемую декоративную отделку.

Временное или полноценное утепление — что выбрать

Выбор зависит от дома, причины холодной стены и бюджета. Специалисты советуют по возможности отдавать предпочтение долгосрочному решению, даже если поначалу оно будет стоить дороже.

В старом доме это может означать замену утеплителя, который перестал нормально работать. Если теплоизоляции нет вообще — ее установка.

Теплоизоляционные обои, настенные покрытия или краска будут стоить дешевле и потребовать меньше работы, однако они не будут оказывать такого же влияния на температуру в комнате, как устранение основной причины проблемы. Поэтому постоянное использование более дешевых временных решений в перспективе не обязательно окажется самым выгодным.

Поэтому начинать следует не с выбора краски, обоев или плит, а с проверки самой стены. Если причиной холода является отсутствие или повреждение утепления, необходимо полноценное решение. Если же стенка сырая, поначалу нужно разобраться с источником воды. А если проблема связана с сквозняками у окон, дверей или других отверстий, утепление всей внутренней поверхности стены может вообще не устранить первопричину.

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